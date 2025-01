Giorgio Locatelli e la chiusura della Locanda Locatelli: “seguite i social per nuovi progetti”

Mentre MasterChef Italia, che lo vede nei panni di giudice (dal 2018), ha riaperto la sua cucina agli aspiranti chef, superando la soglia del milione di telespettatori, con una stagione n. 14 che, ogni giovedì in prima serata su Sky Uno, sta facendo parlare di sé per il record di ascolti, non è da meno l’annuncio inaspettato, diffuso, in questo inizio 2025 ed a poche ore dalla messa in onda del talent show di cucina più amata, che sta facendo il giro dei media mondiali, della chiusura definitiva dello storico ristorante di Giorgio Locatelli: la Locanda Locatelli, aperta nel 2002 dallo chef insieme alla moglie Plaxy Cornelia Exton, sua socia, portando, da pioniere, l’alta cucina italiana nel mondo, nel quartier più chic di Londra, Marylebone, dove conta 80 coperti, detiene una stella Michelin conquistata nel lontano 2003, ed è tra gli indirizzi più prestigiosi.

In particolare, con un post sul profilo Instagram della Locanda Locatelli, il team del ristorante londinese ha dato la notizia ufficiale: “è con la tristezza nel cuore, e per ragioni che non dipendono da noi, che annunciamo la chiusura definitiva del locale. Ci mancheranno tutti i nostri clienti, molti dei quali nel tempo sono diventati degli amici. Ma quando una porta si chiude, un’altra si apre, per cui seguite i nostri social per gli aggiornamenti su nuovi progetti. Vi auguriamo un 2025 di felicità, prosperità e salute e grazie a tutti per la vostra fedeltà in questi 23 anni”.

Il motivo, dunque, non è stato reso noto, ma la chiusura dello storico locale dipende da un nuovo progetto dell’Hyatt RegencyLondon - The Churchill, l’hotel 5 stelle lusso dove si trova, che riaprirà altrove, mentre lo chef Locatelli - del cui universo culinario fanno parte anche il ristorante Mogano dell’hotel The Island House a Nassau alle Bahamas, e l’Amara Luxury Hotel a Limassol sull’isola di Cipro - ed il suo team fanno già intuire di avere altrettanti nuovi progetti.

