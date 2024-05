“Giornata Nazionale della Cultura del Vino e dell’Olio”, che uniscono le civiltà del Mediterraneo

Il vino e l’olio come simbolo di unione, contaminazione e confronto tra le civiltà e le culture affacciate sul Mar Mediterraneo: ecco a che cosa sarà dedicata la “Giornata Nazionale della cultura del Vino e dell’Olio” 2024 (edizione n. 14), promossa dall’Ais-Associazione italiana Sommelier - la più grande associazione di appassionati e professionisti del vino nel mondo, con oltre 40.000 soci e 2.000 eventi ogni anno distribuiti in 146 delegazioni su tutto il territorio nazionale - con il patrocinio dei Ministeri della Cultura, dell’Agricoltura e dell’Istruzione, per la valorizzazione e la divulgazione della cultura enogastronomica italiana. E che sarà celebrata domani, al Ministero della Cultura a Roma, con il convegno “Cultura mediterranea: olio e vino in cucina, paradigma del confronto di civiltà”.

Ad intervenire, saranno Edith Gabrielli, dg Vive-Vittoriano e Palazzo Venezia, il presidente Ais Sandro Camilli, Donatella Bianchi, giornalista Rai, che racconterà “I tratti distintivi della mediterraneità nella cucina italiana”, la professoressa Roberta Garibaldi dell’Università di Bergamo, che parlerà del “Turismo enogastronomico nel Mediterraneo. La via verso la sostenibilità”, Luigi Caricato, gastronomo specialista Evo, che analizzerà il “Mediterraneo come bacino multiculturale. Il ruolo del vino e dell’olio nella storia evolutiva dei popoli”, Donatella Cinelli Colombini, produttrice, presidente Donne del Vino Toscane, che illustrerà il “Mediterraneo. Un mare di opportunità per il turismo gastronomico”, moderati dal giornalista Valerio Ceva Grimaldi.

A seguire, la presentazione delle borse di studio Ais rivolte agli studenti delle scuole del quarto e quinto anno di Istituti Agrari, Istituti Tecnico Economici con indirizzo Turistico e Istituti Professionali per i Servizi di Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera del secondo ciclo, con la premiazione dei vincitori della scorsa edizione. Per questa nuova edizione 2024 gli studenti saranno chiamati ad elaborare attraverso lo studio di una pietanza, di un prodotto gastronomico tradizionale italiano o di una pratica di lavorazione, una relazione che ne evidenzi gli elementi originali che lo riconducano, direttamente o indirettamente, al concetto di confronto e intreccio culturale, tipico dell’area mediterranea.

