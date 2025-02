Giovani & futuro: Allegrini in partnership con Iulm per formare i comunicatori del vino di domani

Puntare sulle nuove generazioni per rendere ancora più attrattivo il vino, attraverso un dialogo intergenerazionale basato su sostenibilità e attenzione alle esigenze dei giovani consumatori: Allegrini Wines, storica azienda vitivinicola della Valpolicella, ribadisce il proprio impegno per la formazione delle nuove generazioni e la valorizzazione della cultura del vino, annunciando una partnership biennale con l’Università Iulm di Milano e, nello specifico, con il Master di Primo livello in Food & Wine Communication, diretto dal professor Vincenzo Russo. L’obiettivo è ambizioso: promuovere una visione innovativa e contemporanea del mondo del vino.

L’iniziativa vedrà gli studenti del Master (che fa parte dell’offerta di Iulm Communication School) impegnati, per questo primo anno, nello sviluppo di proposte strategiche per comunicare “Corte Giara”, il brand di Allegrini pensato per interpretare le evoluzioni del mercato. Attraverso vini che combinano qualità, accessibilità e attenzione alla sostenibilità, Corte Giara si pone come ponte tra la tradizione vinicola e i gusti delle nuove generazioni, valorizzando un approccio inclusivo e dinamico al settore.

“La partnership con Iulm rappresenta la concretizzazione della nostra visione aziendale: mettere al centro la formazione e il coinvolgimento dei giovani per costruire insieme il futuro del vino - afferma Francesco Allegrini, ceo di Allegrini Wines - questo progetto incarna i valori fondamentali della nostra governance, che punta a ispirare un settore più aperto e sostenibile, promuovendo al contempo la cultura e la convivialità del vino”.

Oltre a questa iniziativa, l’azienda punta a promuovere il valore della formazione attraverso il programma “Adotta una scuola” di Altagamma, collaborando con l’Accademia Symposium per la valorizzazione dell’enoturismo.

