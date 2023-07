Giovani talenti appassionati del vino cercasi: il progetto “World Wine Pro” by Ethica Wines

Un progetto volto al recruiting ed alla formazione di giovani talenti appassionati di vino da inserire nel mercato mondiale: è la mission di “World Wine Pro”, l’iniziativa che Ethica Wines - giovane azienda (è composta da oltre 60 professionisti, con un’età media di 35 anni) che importa e distribuisce vini italiani negli Stati Uniti, in Canada e in Asia - ha messo a punto per incrementare la propria struttura commerciale ed offrire una concreta opportunità di lavoro in un settore in grande espansione. Ad oggi sono stati quattro gli eventi di presentazione in altrettanti atenei italiani, alla ricerca di giovani ambasciatori del vino e della cultura del Belpaese: alla 24Ore Business School di Milano, alla Scuola Universitaria Sant’Anna di Pisa, alla Bologna Business School e all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, in cui si è raccontato il mondo di Ethica Wines e come entrare a far parte della sua squadra, contribuendo a diffondere i valori del vino italiano nel mondo.

“Siamo alla ricerca di giovani talentuosi e speciali - spiega Francesco Ganz, founder Ethica Wines, che è nata nel 2014 ed oggi conta su ricavi per 87 milioni di dollari, oltre ad un headquarters a Miami, un back office a Trento ed una sede a Shanghai - che abbiano voglia di esprimere il loro potenziale e crescere professionalmente misurandosi in un mondo di eccellenza qual è quello del vino italiano”. “World Wine Pro” è un piano di 22 mesi che offre un’esperienza di apprendimento coinvolgente e dà la possibilità di sviluppare una carriera internazionale nel settore del vino. Anche chi non ha alcuna esperienza di management e vendita, sarà, infatti, affiancato da un team giovane e dinamico che supporterà le nuove risorse, fornendo tutte le conoscenze e gli strumenti necessari per intraprendere un percorso di crescita. Al termine delle selezioni, ad ottobre, i giovani talenti verranno introdotti al mondo del vino attraverso un periodo di formazione di quattro mesi, in Italia, condotto dal team Ethica Wines, uno step indispensabile per trasferire alle nuove risorse la cultura, i valori e la mission dell'azienda. Il programma prevede lo studio dei fondamenti di viticoltura ed enologia, delle diverse espressioni e tipologie vitivinicole regionali italiane, e delle tecniche di vendita, ma anche visite alle cantine italiane rappresentate da Ethica Wines, una vera e propria full immersion nel vigneto Italia alla scoperta delle eccellenze enologiche che compongono il portfolio dell’azienda.

Una volta conclusa la fase formativa, inizierà il periodo sul campo: 18 mesi negli Stati Uniti con visto J-1 per affinare, assieme alla forza vendita Ethica Wines, le competenze nelle attività quotidiane. L’opportunità è quella di essere assunti con un contratto a tempo indeterminato per essere trasferiti nel territorio assegnato e iniziare ad operare come Area Sales Manager. “È un progetto ambizioso ed impegnativo - continua ancora il founder Francesco Ganz - ma abbiamo voglia di crescere e di scommettere su giovani talenti, offrendo loro l’opportunità di lavorare in un’azienda altrettanto giovane, innovativa e dinamica. Non siamo alla ricerca di semplici venditori, ma di comunicatori che abbiano il desiderio di far conoscere attraverso il vino la bellezza dei nostri territori, la cultura e il lifestyle italiani che tutto il mondo ama”.

