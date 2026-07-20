Gli assaggiatori del caffè “chiamano” i sommelier del vino per raccontare la qualità come cultura

Creare un dialogo tra il mondo del vino e quello del caffè per diffondere una cultura della degustazione sempre più consapevole e professionale. Con questo obiettivo l’Istituto Espresso Italiano (Iei) e l’Associazione Italiana Sommelier (Ais) Veneto hanno promosso una giornata di formazione, nei giorni scorsi, ospiti dei marchi di macchine per caffè Wega e Astoria, a Susegana. L’iniziativa ha rappresentato un momento di incontro tra due realtà accomunate dall’attenzione alla qualità, dall’analisi sensoriale e dalla valorizzazione delle eccellenze italiane. I sommelier Ais Veneto hanno affrontato un percorso di assaggio professionale dell’espresso attraverso il metodo dell’International Institute of Coffee Tasters - Iiac, sotto la guida del professore di analisi sensoriale Luigi Odello.

“Questo momento di condivisione tra professionisti del vino e del caffè fa parte della nostra visione di connetterci ad altre reti altamente specializzate che possono supportarci nella divulgazione della cultura dell’espresso italiano di qualità - ha spiegato Carlo Odello, ceo Iei - il mondo del vino ha saputo creare una consapevolezza da parte del pubblico intorno al prodotto che spesso manca al caffè. Queste occasioni di incontro ci permettono soprattutto di comprendere meglio come funzionano mondi diversi dal nostro e ci danno spunti per il futuro”.

Per il presidente Ais Veneto, Gianpaolo Breda, “l’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra il mondo del vino e quello dell’espresso, uniti dalla cultura della qualità, della degustazione e della valorizzazione delle eccellenze italiane. Per i sommelier, approfondire la conoscenza del caffè significa ampliare le competenze professionali con strumenti di analisi sensoriale e comunicazione affini a quelli del vino. L’auspicio è che questa esperienza sia il primo passo di una collaborazione stabile tra sommellerie e i professionisti del caffè, capace di generare nuove opportunità formative e diffondere una cultura della degustazione consapevole”.

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