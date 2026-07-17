Lo sport è la nuova “movida” e l’aperitivo cambia orario (e gradazione alcolica)

Per anni il momento dell’aperitivo, quel rito di relax a fine giornata lavorativa, ha coinciso con un luogo solo: il bar, possibilmente dalle sei di pomeriggio in poi. Oggi il “terzo spazio”, un luogo che non è né casa né lavoro, fondamentale per costruire comunità e relazioni, si sta trasferendo in parte verso le community sportive. Non si tratta più solo di fare attività fisica per mantenersi in forma, ma di un vero e proprio ecosistema sociale. Dai “run club” agli eventi in stile Hyrox (le gare di fitness che alternano chilometri di corsa a stazioni di allenamento funzionale), l’attività fisica è diventata la nuova occasione di incontro. E di conseguenza, le lancette si spostano in avanti: non ci si incontra più alle 18.30, ma ci si ritrova direttamente dopo l’allenamento, magari dalle 20.30 in poi, per bere qualcosa insieme. ll rito dell’aperitivo si sta dunque evolvendo, di orario e di luogo, e ha anche abbassato la gradazione alcolica. Chi finisce una corsa alle otto di sera non rinuncia al rito del bere insieme, ma cerca un’esperienza di qualità per celebrare quel momento con gli altri, senza appesantire il corpo o vanificare i benefici dell’allenamento, secondo l’analisi by Amaro Liborio, il primo amaro analcolico siciliano, uno dei brand protagonisti del comparto.

In Italia due terzi della popolazione adottano ormai uno stile di vita attivo e scelgono con crescente consapevolezza cosa bere. Il risultato è un nuovo equilibrio: l’aperitivo non scompare, cambia orario e abbassa la gradazione. Lo raccontano anche i segnali che arrivano dall'estero, in particolare dalle grandi metropoli americane e britanniche, dove community fitness e palestre stanno via via prendendo il posto di pub e locali serali. In Italia il fenomeno non ha ancora preso piede del tutto, ma si è già manifestato in alcuni eventi: a “RiminiWellnessOff”, per esempio, ha spopolato "Matcha Miles", un format che intreccia la corsa all’aperitivo. Il contesto sociale e demografico, inoltre, gioca a favore di questa lettura. Secondo un report “Sport & Salute” il 66% degli italiani inserisce ormai sport o attività fisica nella propria settimana. A questa Italia meno sedentaria se ne affianca un’altra, sempre più attenta a ciò che mette nel bicchiere: un report di settore certifica che quasi 7 consumatori italiani su 10 adottano un approccio proattivo alla propria salute, 4 punti sopra la media europea. È nell'incrocio tra queste due tendenze, più movimento e scelte di consumo più consapevoli, che la moderazione smette di essere una rinuncia occasionale e diventa abitudine.

Questo tema diventa ancora più vero con le temperature estive, momento di massimo boom sia dell’attività fisica all'aperto che del consumo di aperitivi. C’è però una ragione scientifica che spinge chi fa sport regolarmente a guardare il bicchiere con occhi diversi: da uno studio emerge infatti che assumere alcol dopo un allenamento intenso può ridurre la sintesi proteica muscolare anche di circa un quarto, oltre ad incidere negativamente su idratazione e qualità del sonno, fattori che con il caldo pesano ancora di più. Il punto non è funzionale - un drink fatto con un gin o un amaro analcolico non è un prodotto “per il recupero” - ma comportamentale: chi dedica tempo ed energie al movimento non vuole disperderne gli effetti con un drink alcolico e nemmeno rinunciare al piacere della socialità.

“Per anni l’analcolico è stato vissuto come un ripiego, la versione “senza” di qualcosa - spiega Liborio Massimo Colaianni, founder Amaro Liborio - oggi il pubblico più interessante e dinamico sul mercato è quello che non rinuncia a nulla: vuole la ritualità del gesto, la complessità, il momento condiviso e sceglie di viverlo in un orario diverso e con un bicchiere diverso. È un cambiamento culturale profondo, che precede e guida il prodotto”.

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