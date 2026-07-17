“Linea Verde”, “Masterchef”, il nuovo show di Cannavacciuolo: la nuova stagione della cucina in Tv

Mentre impazza l’estate con le ferie al mare o in montagna, ma, comunque, in cerca del fresco, c’è già chi pensa, invece, all’autunno ed all’inverno e all’accoppiata divano-televisione. Come le principali emittenti televisive che hanno svelato i nuovi palinsesti per la prossima stagione 2026/2027 con l’enogastronomia che occuperà, come sempre, uno spazio importante sulle reti nazionali. A partire dai programmi più amati, che sono stati confermati, come la storica trasmissione “Linea Verde” e il cooking show “È sempre Mezzogiorno!” con Antonella Clerici su Rai Uno, così come “Tg2 Eat Parade”, la più longeva rubrica televisiva italiana dedicata al wine & food su Rai Due, dagli altrettanto storici “Gusto”, la rubrica del Tg5, ed il programma “Melaverde” su Mediaset, ai collaudati format e talent di successo di Sky “4 Ristoranti” e “MasterChef Italia”, che lancia anche il nuovo show culinario “Taste Of Italy” con Antonino Cannavacciuolo. A conferma di come guardare e conoscere in tv il cibo, la cucina, i territori e l’agricoltura - di cui si parla anche nelle trasmissioni “generaliste” sulle principali reti televisive e radiofoniche - sia uno dei passatempi preferiti degli italiani che spesso coinvolge e diverte tutta la famiglia.

La Rai conferma praticamente tutti i suoi programmi più apprezzati e dal 7 settembre torna “È sempre Mezzogiorno!” (dal lunedì al venerdì alle ore 11:55 su Rai Uno) con Antonella Clerici, ricca trasmissione contenitore (in onda, dal 2020, come “erede” de “La Prova del Cuoco”), in cui la cucina diventa una scusa per parlare di tutto, tra ricette, ospiti e intrattenimento. Sempre sulla “rete ammiraglia”, la storica trasmissione Rai “Linea Verde”, riparte, invece, il 20 settembre (alle ore 12:20), condotta da Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi: un appuntamento che, da oltre 40 anni, ogni domenica racconta agli italiani i territori, l’agricoltura e le eccellenze enogastronomiche dell’Italia, colonne portanti della nostra economia. La “sorella minore” della trasmissione, “Linea Verde Italia”, che riporta il cambiamento del Paese attraverso le storie di chi lo abita, sarà in onda sempre su Rai Uno il sabato (dal 19 settembre alle ore 12:30), con alla guida Monica Caradonna e Tinto (Nicola Prudente). Ma, nella grande famiglia di “Linea Verde” su Rai Uno, ci sono anche “Linea Verde - L’Italia è straordinaria” con Federico Quaranta e Ilaria Luppino (in onda dal 12 settembre alle ore 12; e con Fede & Tinto, con al fianco Andrea Amadei, conduttori anche dello storico “programma Dop” di Radio 2 Rai “Decanter”, ndr), “Linea Verde Start” con Federico Quaranta (in onda dal 10 ottobre alle ore 12), “Linea Verde Storie” con Federico Quaranta e Giulia Capocchi (in onda dal 7 novembre alle ore 12) e “Linea Bianca”, sul mondo delle montagne italiane, con Massimiliano Ossini, Giulia Capocchi e Lino Zani, in onda da dicembre.

Su Rai Due, invece, confermata “Tg2 Eat Parade”, la rubrica dedicata al wine & food più longeva della storia della televisione italiana, punto di riferimento per gli appassionati di cucina, vino e cultura gastronomica, diretta dal vicedirettore del Tg2 Alfonso Samengo e condotta da Daniela Colucci, e torna anche “Il Trono del Gusto” (il sabato, dal 7 novembre, alle ore 11:15), che, dopo il successo della prima edizione, riparte condotto da Alfredo Orofino: non soltanto un percorso enogastronomico, ma un ritratto umano dei protagonisti che vivono e lavorano nello street food, tappa dopo tappa lungo tutta la penisola. Su Rai Tre, “Il Provinciale” con Federico Quaranta (dal lunedì al venerdì, a partire dal 7 settembre, alle ore 20:10), si addentrerà nei luoghi più autentici della provincia italiana: in ogni episodio peculiarità culturali, territoriali, geografiche e morfologiche di ogni luogo visitato. Ma c’è anche “Sapori e colori”, la rubrica di enogastronomia e turismo di Rai News 24 a cura di Paola Cutini e Silvia Rita (in onda il giovedì alle ore 14:45-15).

Mediaset dà spazio all’enogastronomia con lo storico programma “Melaverde” condotto da Ellen Hidding e Vincenzo Venuto su Canale 5 (la domenica, alle ore 11:50), e con l’altrettanto storica e pionieristica rubrica “Gusto” del Tg5 con il caporedattore Gioacchino Bonsignore, curatore anche di “Gusto Verde” (il sabato) e “Gusto diVino” (la domenica alle ore 8).

Alcune novità, invece, arriveranno su Sky, accanto ai programmi di successo confermati. Lo chef tre Stelle Michelin Antonino Cannavacciuolo sarà, infatti, il conduttore del nuovo show “Taste Of Italy” che andrà alla scoperta degli appassionati di cucina in giro per l’Italia. In questo viaggio lungo lo Stivale affiancheranno lo chef partenopeo anche Chiara Pavan, chef Stella Michelin e Stella Verde Michelin del ristorante Venissa (della famiglia Bisol) sull’Isola di Mazzorbo-Burano a Venezia, e Anna Zhang, vincitrice di “MasterChef Italia” n. 14. E, da dicembre, ritroveremo non solo “MasterChef Italia” edizione n. 16 con Bruno Barbieri, lo stesso Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli alle prese con gli aspiranti chef, ma anche “4 Ristoranti” con Alessandro Borghese.

Su Tv8, infine, canale satellite di Sky, in prima serata ci sarà “Cooking Grandmas” con Alessandro Borghese che vedrà sfidarsi le nonne ai fornelli, custodi dei segreti e delle tradizioni culinarie italiane, e sono confermati, nel preserale “Celebrity Chef” sempre con Alessandro Borghese e nell’access prime time “Foodish” con Joe Bastianich. Buona visione.

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