Michelin Italiana celebra i suoi 120 anni con un ricettario esclusivo, creato dagli chef stellati 

Un ricettario che rende omaggio alla cucina italiana e alla sua straordinaria capacità di evolversi senza perdere autenticità: Michelin Italiana celebra 120 anni di presenza nel nostro Paese con un progetto speciale che coinvolge i ristoranti della “Rossa” 2026, per celebrare la tradizione gastronomica italiana tra memoria e innovazione. “L’Italia nel Piatto” chiama a raccolta i ristoranti Stellati e Bib Gourmand, invitati a ideare e condividere con gli appassionati un piatto della tradizione italiana, reinterpretato con il proprio stile e realizzato prevalentemente con ingredienti italiani. Il ricettario raccoglie oltre 200 creazioni degli chef coinvolti, corredate da fotografie, ingredienti e descrizioni dei procedimenti e sarà presentato in due fasi: a partire da oggi sono disponibili le prime 120 ricette, mentre le restanti verranno pubblicate e rese scaricabili gratuitamente sul sito della Guida Michelin il prossimo 27 agosto.

Attraverso questa iniziativa, Michelin rinnova il proprio impegno nel valorizzare il talento degli chef e nel promuovere la ricchezza del patrimonio enogastronomico italiano. Il ricettario, condiviso con tutti gli appassionati, diventa una vera e propria narrazione corale della gastronomia italiana contemporanea: un viaggio attraverso territori, interpretazioni e sensibilità diverse. Un esercizio di creatività e identità che mette al centro valori fondamentali della cucina italiana.

I ristoranti della Guida Michelin - la cui prima edizione risale al 1956 - sono da sempre ambasciatori unici della cultura culinaria italiana, interpreti capaci di raccontare una storia fatta di tradizione, innovazione e di un legame profondo con il territorio e con l’eccellenza gastronomica del Paese.

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