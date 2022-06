Gli esami di maturità si affrontano anche a tavola: gli alimenti vincenti nelle maratone di studio

Si avvicinano gli esami di maturità per i ragazzi delle scuole, al via da domani. Una prova in cui bisogna ovviamente arrivare preparati con lo studio ma anche a livello di alimentazione. Dall’abuso di caffè alle abbuffate di salatini e noccioline, dall’overdose di cioccolato ai pasti super speziati sono alcuni degli errori a tavola che aumentano ansia e insonnia e fanno perdere concentrazione e serenità agli studenti in vista dell’esame di diploma. Lo afferma la Coldiretti che, alla vigilia delle prime prove, ha stilato la classifica dei “promossi e bocciati” a tavola per la maturità 2022, con la fame nervosa da stress in agguato.

Dunque, consiglia Coldiretti, meglio puntare su frutta e verdura, pasti leggeri e cibi che contengono sostanze rilassanti che aiutano a restare lucidi in questi giorni di studio intenso. Per agevolare il lavoro è utile ritagliarsi i giusti intervalli di riposo con piccoli pasti leggeri che scongiurano pericolosi crolli di sonno quando si deve riprendere la preparazione. Per affrontare il rush finale oltre all’abuso di caffè, sono sconsigliati sia il digiuno che gli eccessi. Semaforo rosso per le abbuffate di salatini e prodotti ultralavorati già pronti, lo stesso dicasi per cibi pesanti o con sostanze eccitanti, curry, pepe, paprika, dado da cucina e troppo sale. Al contrario meglio puntare su alimenti che aiutano a rilassarsi grazie alla presenza di un aminoacido, il triptofano, che favorisce la sintesi della serotonina, il neuromediatore del benessere e il neurotrasmettitore cerebrale che stimola il rilassamento. La serotonina aumenta con il consumo di alimenti che hanno zuccheri semplici come la frutta dolce di stagione ma effetti positivi si hanno anche con legumi, uova bollite, carne, pesce, formaggi freschi.

“Tra le verdure - ricorda la Coldiretti - al primo posto la lattuga, seguita da cipolla e aglio, perché le loro spiccate proprietà sedative conciliano il sonno. Un aiuto per vincere la preoccupazione viene dagli alimenti come pane, pasta o riso, lattuga, radicchio, cipolla, formaggi freschi, yogurt, uova bollite, latte caldo, frutta dolce e infusi al miele che favoriscono il sonno e aiutano l’organismo a rilassarsiper affrontare con la necessaria energia e concentrazione la sfida scolastica. Bene anche un bicchiere di latte caldo, giusto prima di andare a letto, che oltre a diminuire l’acidità gastrica, fa entrare in circolo elementi che favoriscono una buona dormita per via di sostanze, presenti anche in formaggi freschi e yogurt, che sono in grado di attenuare insonnia e nervosismo. Infine un buon dolcetto di incoraggiamento ricco di carboidrati semplici, magari una torta leggera fatta in casa con farina e uova ha una positiva azione antistress, così come infusi e tisane dolcificati con miele che creano un’atmosfera di relax e di piacere che distende la mente in attesa delle prove di esame”.

Copyright © 2000/2022