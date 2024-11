Gli “Honour” ed i “Platinum Award”: il top dell’Italia del vino by “The Winehunter”, Helmuth Köcher

Dalla famiglia Tommasi, riferimento della Valpolicella e non solo, alle Tenute Lunelli della Famiglia Lunelli, dalla produttrice Elena Casadei (“Le Anfore”) alla Cantina Librandi, fino all’Associazione Vignaioli Colline di Riparbella: sono i riconoscimenti speciali (“Honour Award”), assegnati a “Merano WineFestival” n. 33, dal “patron” Helmuth Köcher, insieme ad Andrea Radic, alle cinque aziende che si sono contraddistinte per elementi come “Genialità”, “Famiglia”, “Innovazione”, “Conquista” e “Territorio”. Premi che si sono aggiunti ai “The WineHunter Award Platinum” (86 i vincitori complessivi), riconoscimento assegnato ai prodotti, vino, ma anche food, beer, spirits, che hanno ottenuto oltre 95 punti su 100 nella selezione della guida “The WineHunter”, curata da 14 commissioni di assaggio coordinate da Köcher.

Tornando agli “Honour Award”, quello dedicato alla “Famiglia” è andato a Tommasi, uno dei gruppi più importanti e prestigiosi del vino italiano, con il cuore in Valpolicella, terra di Amarone, ma ormai presente in molti dei territori più blasonati d’Italia. Un premio ricevuto “per aver intuito, nelle passate generazioni, il potenziale viticolo di ben sette diversi territori e aver saputo mantenere intatta la volontà imprenditoriale e storica della famiglia e dell’azienda. Veri e propri custodi della tradizione enologica, simbolo della passione e determinazione necessarie per produrre eccellenza”.

Il “The WineHunter Honour Award” alla “Genialità” lo ha ricevuto Elena Casadei, per la linea “Le Anfore”, progetto partito nel 2013 con la collezione della giovane enologa toscana che si esprime attraverso 8 etichette provenienti dalle aziende familiari, dalla Sardegna alla Toscana; una tendenza, quella del vino in anfora, che sta tornando alla ribalta, pur rimanendo un fenomeno di nicchia, e di cui Casadei è uno dei nomi più in vista e, quindi, questa è la motivazione del riconoscimento, “per aver saputo, con visione e convinzione, utilizzare l’anfora, strumento antico e millenario, con contemporanea professionalità enologica in differenti contesti territoriali, portando i suoi vini ad un altissimo livello di identità e qualità e portando sul mercato prodotti moderni e di successo”.

Il premio “Innovazione” lo ha conquistato Cantina Librandi, storica realtà enologica della Calabria, “per aver saputo approfondire e tutelare il patrimonio vinicolo calabrese della denominazione Cirò, con un costante impegno nella ricerca e nella sperimentazione. Sulle orme di Antonio e Nicodemo Librandi, i figli hanno saputo progredire e costruire una fondamentale riconoscibilità per tutta la regione Calabria. I loro “giardini varietali sperimentali” sono esempio di rispetto e valorizzazione vinicoli ed enologici”.

Ed ancora, “Honour Award” alla “Conquista” per Tenute Lunelli della famiglia Lunelli, uno dei nomi di riferimento nel panorama enoico mondiale e del made in Italy nel mondo, alla guida anche di Ferrari Trento, griffe della spumantistica italiana e del Trentodoc. Un premio per aver saputo creare con le iconiche “bollicine di montagna” un successo mondiale di qualità e riconoscibilità, portando il “saper fare” italiano nei contesti internazionali più prestigiosi. La loro presenza di successo nel mondo della Formula 1 rappresenta una punta di diamante della continuità con la quale sanno operare a ogni livello, sempre mantenendo una eccellente qualità”. Infine, premio al “Territorio” all’Associazione Vignaioli Colline di Riparbella, progetto nato recentemente in Toscana, e precisamente in Maremma, e che abbraccia 8 cantine, per oltre 150 ettari di vigneti e una produzione che sfiora le 500.000 bottiglie, con il merito di “aver saputo dimostrare che un territorio vinicolo rappresenta il cuore pulsante delle tradizioni enologiche che accomunano i produttori. Per aver saputo fare squadra in modo tanto semplice quanto efficace, creando un’associazione che rappresenta una vera opportunità di sviluppo e crescita per Riparbella e tutta la zona circostante. Per l’impegno di ciascuno che diviene forza di tutti”.

E poi ci sono i vini che si sono aggiudicati i “Platinum Award”, ovvero le migliori etichette secondo “The WineHunter” Helmuth Köcher: complessivamente sono 33 nella categoria “Wine”, 4 nella “Amphora” e 9 nella “Old Vintage”. Con nomi di punta del firmamento enoico italiano come, tra gli altri, Cantina San Michele Appiano, Quintodecimo, Vie di Romans, Ca’ del Bosco, Nino Negri, Bersano, Domenico Clerico, Elio Grasso, Montalbera, Planeta, Castello di Querceto, Fontodi, Il Marroneto, Michele Satta, Ornellaia, Ricasoli, Tua Rita, San Leonardo, Lungarotti, Tenute Lunelli e Berlucchi.

Focus - The WineHunter Award Platinum

Categoria Wine

Abruzzo

Jasci & Marchesani - 2020 Janù Montepulciano d’Abruzzo Doc

Alto Adige - Südtirol

Alois Lageder - 2021 Casòn Vigneti Delle Dolomiti/Weinberg Dolomiten Igt

Cantina Kurtatsch - 2016 Tres Alto Adige/Südtirol Doc

Cantina San Michele Appiano - 2019 Appius Alto Adige/Südtirol Doc

Schreckbichl-Colterenzio - 2020 Lr Alto Adige/Südtirol Doc

Sektkellerei Arunda - S.A. Arunda Perpetuum Alto Adige/Südtirol Doc

Tenuta St.Quirinus - 2021 Planties Amphora Mitterberg Igt

Basilicata

Cantina di Venosa - 2021 Matematico Basilicata Igt

Campania

Fontanavecchia - 2020 Libero “B” Particella 148 Falanghina Del Sannio Doc

Fonzone - 2020 Lfc Greco Di Tufo Docg

Quintodecimo - 2023 Giallo D’Arles Greco Di Tufo Docg

Friuli-Venezia Giulia

Alessio Dorigo - 2019 Montsclapade Friuli Colli Orientali Doc

Vie di Romans - 2022 Ciampagnis Friuli Isonzo Doc

Liguria

Possa - 2021 Uww Underwater Cinque Terre Sciacchetrà Dop

Lombardia

Cà del Bosco - 2019 Vintage Collection Franciacorta Docg

Monte Rossa - 2016 Cabochon Franciacorta Docg

Nino Negri - 2021 Sfursat 5 Stelle Sforzato di Valtellina Docg

Piemonte

Bersano - 2017 Barolo Docg

Domenico Clerico - 2020 Aeroplanservaj Barolo Docg

Elio Grasso - 2020 Gavarini Chiniera Barolo Docg

Montalbera - 2021 “Il Fondatore” Ruché di Castagnole Monferrato Riserva Docg

Sicilia

Planeta - 2022 Passito di Noto Doc

Toscana

Castello di Querceto - 2018 Querceto Romantic Colli della Toscana Centrale Igt

Fontodi - 2021 Flaccianello Della Pieve Colli della Toscana Centrale Igt

Il Marroneto - 2019 “Madonna Delle Grazie” Brunello di Montalcino Docg

Michele Satta - 2021 Marianova Bolgheri Doc

Ornellaia - 2021 Ornellaia Bolgheri Doc

Ricasoli - 2020 Casalferro Toscana Igt

Tua Rita - 2021 Redigaffi Toscana Igt

Trentino

San Leonardo - 2019 San Leonardo Vigneti delle Dolomiti/Weinberg Dolomiten Igt

Umbria

Lungarotti - 2019 Rubesco Torgiano Rosso Riserva Docg

Tenute Lunelli - Tenuta Castelbuono - 2017 Carapace Lunga Attesa Montefalco Sagrantino Docg

Valle d’Aosta

La Crotta di Vegneron - 2021 Prieure Valle d’Aosta Dop

The WineHunter Award Platinum - Amphora

Alto Adige - Südtirol

Tröptalhof - 2020 Garnellen Vdt

Piemonte

Luca Leggero Villareggia - 2020 Rend Nen Vdt

Sardegna

Tenuta Olianas - 2021 Migiu Igt

Valle d’Aosta

Rosset Terroir - 2022 Chambave Muscat Valle d’Aosta Dop

The WineHunter Award Platinum - Old Vintage

Abruzzo

Bio Cantina Orsogna - 2013 Aete Terre di Chieti Igt

Castorani - 2014 Dieci Inverni Colline Pescaresi Igt

Lombardia

Berlucchi Franciacorta - 2013 Palazzo Lana Extreme Franciacorta Docg

Piemonte

Massimo Pastura - Cascina La Ghersa - 2012 Derthona Timian “Riserva X - 10 Anni” Colli Tortonesi Doc

Rocche dei Manzoni - 2012 Vigna Madonna Assunta La Villa Barolo Docg

Sardegna

Attilio Contini - 1979 Antico Gregori Vernaccia di Oristano Doc

Sicilia

Francesco Intorcia & Figli - 2014 Vintage Oro Marsala Doc

Toscana

Bucciarelli - Antico Podere Casanova - 2008 Occhio di Pernice Vin Santo del Chianti Classico Doc

Trentino

Endrizzi - 2014 Masetto Privé Trento Doc

