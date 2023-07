Gli imprenditori del vino, tra mercati, sostenibilità e storia, premiati a “Save the Brand 2023”

Masi Agricola, nella categoria “Brand Storico”, perché il modello imprenditoriale del gruppo, presente in in 140 Paesi, con una quota di esportazione di circa il 72% del fatturato complessivo, coniuga l’alta qualità e l’efficienza con l’attualizzazione di valori e tradizioni del proprio territorio (il Gruppo è presente in 140 Paesi); Planeta, nella categoria “Filiera Sostenibile”, perché per la griffe siciliana la sostenibilità è stata intrapresa come direzione, tra tutela del paesaggio, bioarchitettura, energie rinnovabili e materiali riciclati per un’enologia eticamente responsabile; Montelvini, nella categoria “Brand d’Eccellenza”, come una delle realtà vitivinicole più dinamiche nel panorama italiano, capace di sperimentare nuovi modi di vinificazione, impegno e cura dell’ambiente; Valdo, nella categoria “Internazionalizzazione”, per il forte e storico legame con il mercato Usa, dove dal gennaio 2023 Valdo Spumanti viene distribuito da C. Mondavi & Family, tra le prime aziende vinicole della Napa Valley; Donnafugata, nella categoria “Valorizzazione del Territorio”, in quanto promotrice con orgoglio di vini eleganti, autentici e sartoriali, che tramandano un prodotto iconico e senza tempo; Cantina Ricchi, tra i colli morenici e il Lago di Garda, e Cantine Pellegrino, tra le più grandi cantine siciliane, nella categoria “Promozione del Territorio”: ecco le griffe del vino premiate a “Save the Brand 2023”, evento organizzato da LC Publishing Group - con la sua testata digitale Foodcommmunity.it - dedicato agli imprenditori italiani e alle aziende del made in Italy che, per performance economica, innovazione di prodotto, attenzione alla sostenibilità, livello di internazionalizzazione, espansione a nuovi mercati esteri, apertura del capitale a nuovi investitori, innovazione e strategie di branding e comunicazione sono arrivate ad essere veri protagonisti del settore.

