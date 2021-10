“Global Best Of Wine Tourism Award 2022”: Zymè tra le mete top del turismo enoico

C’è anche Zymè, la griffe della Valpolicella fondata nel 1999 da Celestino Gaspari, per anni enologo consulente prima di diventare produttore in prima persona, tra i migliori nel “Global Best Of Wine Tourism Award 2022”, i premi alle mete migliori del turismo enoico in dieci dei territori più prestigiosi di ogni Continente, riuniti nelle “Great Wine Capitals”, la rete delle Capitali mondiali del vino, di cui fanno parte Adelaide (Australia), Bilbao & Rioja (Spagna), Bordeaux (Francia), Città del Capo (Sudafrica), Losanna (Svizzera), Mainz & Rheinhessen (Germania), Mendoza (Argentina), Porto (Portogallo), San Francisco - Napa Valley (Usa), Valparaiso (Cile) e Verona (Italia).

In tutto, erano 447 le cantine in gara, e insieme a Zymè - nome greco che vuol dire “lievito”, a ribadire il legame strettissimo della cantina con i valori della naturalità, che si estrinseca in una perfetta simbiosi tra uomo e natura, in ogni fase del lavoro, dal vigneto alla bottaia - tra i vincitori del “Global Best Of Wine Tourism Award 2022” ci sono anche Penfold’s Magill Estate, ad Adelaide (Australia), Bodegas Vinícola Real, a Bilbao (Spagna), Château Guiraud, a Bordeaux (Francia), Creation Wines, a Città del Capo (Sudafrica), Adrian & Diego Mathier, a Losanna (Svizzera), Weingut Braunewell, a Mainz (Germania), Bodega Los Toneles-Abrasado, a Mendoza (Argentina), Ventozelo, a Porto (Portogallo), e Charles Krug, in Napa Valley (Usa).

Inoltre, 65 cantine finaliste hanno meritato l’ingresso al “2022 Regional Best Of Wine Tourism Award”, competendo per le sette categorie dei “People’s Choice Awards”: Accommodation (in corsa Corte San Mattia), Restaurants (Osteria Preella), Architecture and Landscape (Zymè), Art and Culture (Cantina Albino Piona), Sustainable Wine Tourism Practices (Le Morette), Innovative Experiences (Rocca Sveva) e Wine Tourism Services (Wine Ticket Experience).

Copyright © 2000/2021