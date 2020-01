Gratuito, online ed aperto a tutti: il Comité Champagne lancia il corso “Champagne Mooc”

La formazione del vino scopre strade sempre nuove, e nel ricco panorama di corsi e scuole enoiche - dal britannico Wset alle associazioni della sommellerie italiana come Ais, Fis, Fisar e Onav - adesso arriva anche il corso online lanciato dal Comité interprofessionel du vin de Champagne per diventare esperti delle bollicine più amate del mondo. Si chiama “The Champagne Mooc” - dove Moooc sta per “Massive Open Online Course”, ed è rivolto a chiunque lavori nella filiera del vino (sommelier, enologi, esportatori, buyer, giornalisti) ma anche a studenti e wine lover di tutto il mondo. Il corso è diviso in quattro moduli gratuiti: “The Champage making process”, “The Champagne terroir”, “History and Economy of Champagne” e “Diversity and tasting”, per un totale di cinque ore di filmati, con le lezioni del Master of Wine Jérémy Cukierman e dei protagonisti dello Champagne, sempre disponibili online, cui se ne aggiunge un quinto, a pagamento, per guadagnarsi l'attestato del Comité Champagne.

Copyright © 2000/2020