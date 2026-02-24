“Green Tour”, il nuovo programma di Edoardo Raspelli su cibo e sostenibilità

Un viaggio affascinante attraverso l’Italia più autentica, tra paesaggi mozzafiato, storie di territorio e produzioni d’eccellenza: debutta il 1 marzo, su La7, “Green Tour”, il nuovo programma condotto da Edoardo Raspelli e Sofia Bruscoli. Ogni domenica, alle 11, una puntata dedicata alla scoperta di realtà e aziende artigianali che hanno fatto del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità le chiavi di volta del loro business. Si parte con le Marche, viaggiando in luoghi meno conosciuti dal punto di vista turistico, come Ancona, Senigallia e poi Jesi, dove si racconteranno, tra l’altro, le colline in cui nasce il Verdicchio.

Il progetto, realizzato da Tvcom in collaborazione con Cna - Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, non è un semplice travel show, ma un percorso dentro un modello di turismo consapevole, dove il paesaggio non è solo scenario, ma patrimonio da custodire. Edoardo Raspelli, giornalista e personaggio televisivo con esperienza decennale come critico gastronomico, si soffermerà in particolare su cibo, prodotti tipici e ristoranti dei territori visitati. Con lui Sofia Bruscoli, attrice e conduttrice da sempre sensibile ai temi ambientali e culturali.

