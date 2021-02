Grembiule, timer e cappello: così MasterChef Italia arriva nelle cucine di casa, con Deliveroo

Non sarà come avere a casa Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli in persona, non ci sarà l’adrenalina della “mistery box” o l’ansia di un “pressure test”, ma l’effetto realistico entusiasmerà i fan di MasterChef Italia n. 10, che potranno simulare tra i propri fornelli l’ambientazione del famoso talent show culinario in onda su Sky Uno, ogni da oggi al 4 marzo 2021.

Il merito è di Deliveroo, piattaforma leader nell’online food delivery e partner ufficiale di MasterChef, che lancia un concorso a premi, dal titolo “Vinci Masterchef con Deliveroo”, che mette in palio 10 kit speciali contenenti un grembiule e cappello da Chef Siggi e un timer da cucina Lowell, capaci di ricreare tra le mura di casa un po’ dell’atmosfera del talent show più amato e seguito d’Italia.

A partire da oggi, fino al 4 marzo, chi ordinerà su Deliveroo potrà partecipare al concorso completando un form sul sito. I dieci migliori (l’estrazione finale, entro il 31 marzo) potranno sentirsi dei veri masterchef tra i fornelli di casa. Ed unire così i trend che sono letteralmente esplosi durante la pandemia: il delivery e la cucina domestica.

