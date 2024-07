Guala Closures continua a crescere: acquisita Dgs in Polonia specializzata in tappi in alluminio

Azienda italiana di riferimento nella produzione di chiusure per liquori, vino, olio, acqua e una vasta gamma di altre bevande, Guala Closures, ha annunciato l’acquisizione della restante quota del 30% di Guala Closures Dgs Poland (Dgs), in Polonia. Dgs è uno dei maggiori produttori mondiali di tappi in alluminio per liquori, vino e bevande analcoliche e produce 4 miliardi di pezzi all’anno.

Fondata nel 1991 da un consorzio di imprenditori guidato da Krzysztof Grzadziel, Guala Closures ha inizialmente acquisito una partecipazione del 70% in Dgs nel 2011. “L’obiettivo di questo buy-back - ha dichiarato Gabriele Del Torchio, presidente Guala Closures - è quello di consolidare la nostra leadership e presenza nella produzione di chiusure in alluminio. Siamo grati per la collaborazione e il prezioso contributo di Krzysztof nel corso del nostro comune cammino, che ci ha permesso di far crescere l’azienda, passando da 50 milioni di euro a 126 milioni di euro di ricavi nel 2023”.

Guala Closures ha iniziato a scrivere la propria storia nel 1954 ad Alessandria, grazie ad un’idea di Angelo Guala. Ad oggi conta più di 210 proprietà intellettuali con una presenza in oltre 100 Paesi, 33 siti produttivi in 5 continenti oltre a 7 centri di ricerca in Italia, Bulgaria, Messico, Uk, Ucraina e Cina, 5.000 dipendenti ed un totale di 17 miliardi di chiusure all’anno a livello globale.

