Guide in tempo di Covid: “Vini Buoni d’Italia” del Touring Club Italiano apre le danze, 623 Corone

Covid o non Covid, la stagione delle guide del vino è partita ufficialmente, come ogni fine estate. A dare il via agli elenchi di premi alle eccellenze della produzione del Belpaese, come sempre, è “Vini Buoni d’Italia”, edizione 2021 della guida firmata dal Touring Club Italiano (Tci), unica dedicata a vini da soli vitigni autoctoni o di antica coltivazione del Belpaese. 623 le Corone, massimo riconoscimento della guida, assegnate quest’anno. Con tante cantine di diverse regioni, premiate con più riconoscimenti. E due sole “triplette”, quelle firmate dalla cantina umbra Antonelli San Marco (accompagnata con 2 riconoscimenti da Lungarotti), e quelle della marchigiana Santa Barbara (con le doppiette regionali, tra le altre, firmate da realtà come Umani Ronchi, Velenosi e Garofoli). E ancora, nel “club” delle cantine premiate con due vini ci sono tanti nomi top del vino italiano, da Fontodi, Il Marroneto e Le Chiuse in Toscana a Ceretto, Poderi Luigi Einaudi, Roagna, Ratti e Vietti tra quelle del Piemonte, da Allegrini in Veneto a Librandi in Calabria, a Pietradolce e Firriato in Sicilia, passando per le tante griffe dello spumante metodo Classico, da Guido Berlucchi a Cà del Bosco, da Ferrari a Maso Martis, da Castello Bonomi a Cocchi, solo per fare alcuni esempi.

Focus - Le cantine premiate con più Corone dalla guida “Vini Buoni d’Italia” 2021

ALTO ADIGE

Ansitz Waldgries

Alto Adige Doc Moscato Rosa Passito 2018

Alto Adige Doc Santa Maddalena Classico Antheos 2019

Cantina Bolzano

Alto Adige Doc Lagrein Riserva Taber 2018

Alto Adige Doc Santa Maddalena Classico Huck am Bach 2019

Cantina Tramin

Alto Adige Doc Gewürztraminer Nussbaumer 2018

Alto Adige Doc Gewürztraminer Vendemmia Tardiva Terminum 2017

SARDEGNA

Silvio Carta

Isola dei Nuraghi Igt Cagnulari Po Tui 2018

Vernaccia di Oristano Doc Riserva 2006

CALABRIA

Ippolito 1845

Calabria Igt Bianco Pecorello 2019

Cirò Doc Rosso Classico Superiore Riserva Colli del Mancuso 2017

Librandi

Cirò Doc Rosso Classico Superiore Riserva Duca Sanfelice 2018

Melissa Doc Bianco Asylia 201

SICILIA

Francesco Intorcia Heritage

Marsala Doc Superiore Semisecco Vintage 1994 Tino 5

Pre British

Pietradolce

Etna Doc Rosso Barbagalli 2017

Terre Siciliane Igt Carricante Sant’Andrea 2017

Firriato

Sicilia Doc Perricone Ribeca 2015

Terre Siciliane Igt Bianco Spumante Brut Gaudensius Blanc de Blancs 2016

TOSCANA

Fattoria San Giusto a Rentennano

Toscana Igt Bianco Passito Vin San Giusto 2012

Toscana Igt Sangiovese Percarlo 2016

Fontodi

Colli della Toscana Centrale Igt Rosso Flaccianello della Pieve 2017

Vin Santo del Chianti Classico Doc 2010

Il Marroneto

Brunello di Montalcino Docg 2015

Brunello di Montalcino Docg Madonna delle Grazie 2015

Le Chiuse

Brunello di Montalcino Docg 2015

Brunello di Montalcino Docg Riserva Diecianni 2010

Riecine

Toscana Igt Rosso La Gioia 2016

Toscana Igt Rosso Riecine di Riecine 2016

Rocca di Castagnoli

Chianti Classico Docg Gran Selezione Capraia Effe 55 2016

Chianti Classico Docg Gran Selezione Rocca di Castagnoli Stielle 2016

TRENTINO

Cantina Toblino

Trentino Doc Lagrein Las 2016

Trentino Doc Vino Santo 2004

UMBRIA

Antonelli San Marco

Montefalco Sagrantino Docg Chiusa di Pannone 2015

Montefalco Sagrantino Docg Molino dell’Attone 2015

Spoleto Doc Trebbiano Spoletino Trebium 2019

Lungarotti

Montefalco Sagrantino Docg 2017

Torgiano Rosso Riserva Docg Rubesco Vigna Monticchio 2016

VENETO

Allegrini

Amarone della Valpolicella Docg Classico 2016

Veronese Igt Corvina La Poja 2016

Cantina Valpolicella Negrar

Amarone della Valpolicella Docg Classico Collezione Pruviniano 2015

Valpolicella Doc Classico Superiore Verjago 2017

Monte del Frà

Lugana Doc 2019

Valpolicella Doc Classico Superiore Tenuta Lena di Mezzo 2018

Zeni 1870

Amarone della Valpolicella Docg Barriques 2015

Bardolino Superiore Docg 2018

MARCHE

Santa Barbara

Rosso Piceno Doc Il Maschio da Monte 2018

Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore Stefano Antonucci 2018

Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Passito Lina 2018

Le Caniette

Offida Docg Pecorino IosonoGaianonsonoLucrezia 2018

Rosso Piceno Doc Superiore Morellone 2016

Garofoli

Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore Podium 2018

Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Spumante Pas Dosé Millesimato 2012

Oasi degli Angeli

Marche Igt Rosso Kupra 2017

Marche Igt Rosso Kurni 201

Umani Ronchi

Cònero Docg Riserva Cumaro 2016

Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore Casal di Serra 2019

Velenosi Vini

Rosso Piceno Doc Superiore Roggio del Filare 2017

Gran Cuvée Gold Brut Millesimato 2009

PIEMONTE

Angelo Negro

Roero Docg Prachiosso 2018

Roero Docg Riserva Ciabot San Giorgio 2017

Ceretto

Barbaresco Docg Asili 2017

Barolo Docg Prapò 2016

Dezzani

Nizza Docg 2017

Piemonte Doc Albarossa 2018

Malvirà

Roero Docg Riserva Vigna Renesio 2016

Roero Docg Riserva Vigna Trinità 2016

Poderi Luigi Einaudi

Barolo Docg Cannubi 2016

Dogliani Docg Superiore Vigna Tecc 201

Ratti

Barolo Docg Conca 2016

Barolo Docg Marcenasco 2016

Roagna

Barbaresco Docg Crichët Pajé 2012

Barbaresco Docg Pajè Vecchie Viti 2015

Vietti

Barbera d’Asti Docg La Crena 2017

Barolo Docg Rocche di Castiglione 2016

PERLAGE ITALIA METODO CLASSICO

Berlucchi Guido

Franciacorta Docg Millesimato Brut Nature ’61 2013

Franciacorta Docg Millesimato Brut Nature ’61 Blanc de Blancs 2013

Ca’ del Bosco

Franciacorta Docg Riserva Dosaggio Zero Annamaria Clementi 2010

Franciacorta Docg Riserva Dosage Zéro Vintage Collection Noir 2011

Castello Bonomi

Franciacorta Docg Riserva Extra Brut Cuvée Lucrezia Etichetta Nera 2008

Franciacorta Docg Satèn Millesimato Brut 2014

Cocchi

Alta Langa Docg Spumante Brut TotoCorde Millesimato 2015

Alta Langa Docg Spumante Brut Bianc’d Bianc Millesimato 2016

Ferrari Fratelli Lunelli

Trento Doc Riserva Extra Brut Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2009

Trento Doc Riserva Extra Brut Riserva Lunelli 2012

Giannitessari

Lessini Durello Doc Spumante Extra Brut 120 Mesi 2008

Lessini Durello Doc Spumante Extra Brut 60 Mesi 2013

La Scolca

Soldati La Scolca Brut

Soldati La Scolca d’Antan Brut Blanc de Blanc 2008

Letrari

Trento Doc Millesimato Dosaggio Zero 2017

Trento Doc Riserva Dosaggio Zero 2014

Maso Martis

Trento Doc Riserva Brut Madame Martis Rare Vintage 2010

Trento Doc Riserva Dosaggio Zero Bio 2016

Monte Rossa

Franciacorta Docg Brut Cabochon Fuoriserie N.022

Franciacorta Docg Brut Nature Cabochon Doppiozero 2014

Mosnel

Franciacorta Docg Millesimato Extra Brut EBB 2015

Franciacorta Docg Rosé Dosaggio Zero Parosé 2015

Uberti

Franciacorta Docg Millesimato Extra Brut Comarì del Salem 2013

Franciacorta Docg Riserva Dosaggio Zero Sublimis 2012

Villa Franciacorta

Franciacorta Docg Millesimato Extra Brut Extra Blu 2015

Franciacorta Docg Millesimato Brut Emozione 2016

Copyright © 2000/2020