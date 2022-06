Gustav Thöni sciabola con un suo sci il Trentodoc di Francesco Moser brindando a una nuova “impresa”

Con un aneddoto destinato a rimanere negli annali, proprio come quelli ai quali ci hanno abituato nelle loro gesta sportive, Gustav Thöni ha sciabolato con un suo sci, cimelio delle tante vittorie del campione di sci alpino in Coppa del mondo, il Moser Rosè Extra Brut Trento Doc della cantina del campione di ciclismo Francesco Moser, per brindare ad una nuova “impresa”. È quella che ha visto i due pilastri dello sport italiano e mondiale degli anni Settanta e Ottanta affrontare, nei giorni scorsi, una salita emozionante in e-bike negli spettacolari tornanti dall’Hotel Bella Vista di Trafoi, lo storico albergo in stile Belle Époque di proprietà della famiglia Thöni in Val Venosta in Alto Adige, ai 3.000 metri di altitudine della Cima Coppi sul Passo dello Stelvio.

E dopo il Trentodoc e la discesa, ed aver rievocato le loro leggendarie imprese con i volumi “Olimpiadi, Mondiali, 4 Coppe del mondo. I trionfi dell’Uomo e del mito” di Gustav Thöni e “Come un ragazzino del Trentino è andato alla conquista dell’Italia e del Mondo” di Francesco Moser, lo storico allenatore di Alberto Tomba e “Lo Sceriffo”, “campioni” anche nell’ospitalità e nel vino, hanno brindato anche a tavola con i grandi vini altoatesini di San Michele Appiano, accompagnati dalla cucina di territorio dell’Hotel che ha inaugurato la stagione estiva con le esperienze “Sciare con Gustav Thöni & in Bici con Francesco Moser”, fino al famoso ghiacciaio nel cuore del Parco Naturale dello Stelvio, per appassionati di sci, bici, natura, ma anche di grandi vini e buon cibo.

