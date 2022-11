Hong Kong International Wine Competition 2022: le medaglie d’oro italiane

Il Valdobbiadene Prosecco Superiore Giall’Oro di Ruggeri è il Best White Wine from Italy 2022, il Trefiano Riserva 2018 di Tenuta di Capezzana è il Best Red Wine from Italy 2022 e al Vermouth di Torino Rosso Corsieri del Palio di Perlino è andato il Gold Award 2022 in Vermouth: sono i premi, nonché le uniche tre medaglie d’oro, per le etichette italiane alla “Cathay Hong Kong International Wine & Spirit Competition” n. 14. Centinaia i vini, da ogni angolo del mondo, giudicati da 56 giudici asiatici, che in tutto hanno assegnato 61 trofei, 105 medaglie d’oro, 342 d’argento e 386 di bronzo. Al top, l’Australia, con 11 trofei e un totale di 2015 medaglie, ma fanno bene anche Portogallo (51 medaglie), Austria, Cile, Georgia e Spagna (tutti a quota 44 medaglie complessive).

