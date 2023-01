I 19 Comuni del Douro, in Portogallo sono la “Città Europea del vino 2023”

Nel 2023 appena iniziato, il vino, come sempre, dovrà affrontare tante sfide, e vivrà tanti momenti ed eventi che lo metteranno sotto i riflettori. Tra gli altri, quelli che vedranno protagonista uno dei territori storici del vino europeo, ed il più importante del Portogallo, come il Douro, dai cui vigneti nascono i vini che portano il nome stesso della valle che si sviluppa intorno al fiume Douro, ma anche il celeberrimo Porto (e che abbiamo raccontato in questo video). E che, nel 2023, con i suoi 19 Comuni riuniti del CimDouro (Alijó, Armamar, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Lamego, Mesão Frio, Moimenta da Beira, Murça, Penedono, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, São João da Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço, Tarouca, Torre de Moncorvo, Vila Nova de Foz Coa e Vila Real), che raggruppano 22.000 produttori di vino, saranno la “Città Europea del Vino 2023”, secondo quanto stabilito a Bruxelles nel giugno 2022, nelle iniziative di Recevin, la rete europea delle Città del Vino. “Douro - All Around Wine” il claim del palinsesto delle iniziative, incentrate sul vino e sull’enoturismo, che saranno presentate il 4 febbraio, in una serata di gala a Lamego.

