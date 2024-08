I 5 nuovi membri per il “The Institute of Masters of Wine” (421 membri attivi in 30 Paesi)

Neil Bernardi, dagli Stati Uniti, alla guida di Colgin Cellars in Napa Valley; Tone Veseth Furuholmen, dalla Norvegia, e responsabile, per il Monopolio del Paese, dei vini d’Italia, Portogallo, Spagna, Libano e Grecia; Benjamin Hasko, da Singapore, dove è beverage director per un importante gruppo di ristoranti, e importa vini nel Paese, e in Australia, di piccoli produttori dal Nord Italia, dalla Germania e dall’Europa Centrale; Victoria Mason, dal Regno Unito, dove è parte del team acquisti della “The Wine Society”; Wei Xing, dalla Cina, dove è, tra le altre cose, “wine educator”: ecco i cinque nuovi Master Of Wine, proclamati oggi dal “The Institute of Masters of Wine”, che arriva così a contare 421 membri attivi in 30 Paesi, in ogni segmento, dalla produzione al commercio, dalla consulenza alla comunicazione, alla ristorazione, del business enoico mondiale. Italia compresa, dove, per ora, i Master of Wine restano tre, ovvero Gabriele Gorelli, Andrea Lonardi e Pietro Russo, in attesa del “poker”, aspettando la prima donna italiana ad entrare a far parte dell’Istituto inglese, con la bravissima wine educator Cristina Mercuri in pole position. “L’annuncio dei nuovi Master of Wine è sempre un giorno felice per l’Istituto, ma soprattutto - ha detto la presidente Cathy Van Zyl - segna un traguardo importante per chi riceve il titolo di Master Of Wine. Il percorso per diventare Master of Wine non è un’impresa da poco e mi congratulo di cuore con Neil, Tone, Benjamin, Victoria e Wei. La vostra dedizione, i vostri sacrifici e la vostra ricerca della conoscenza vi hanno portato fin qui.

