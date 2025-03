I dazi sul vino di Trump? Un argomento caldo in Italia anche su Google Trends

Di dazi per la prima volta ne avevamo parlato dopo la rielezione di Donald Trump come Presidente statunitense, ma da quando il tycoon si è poi effettivamente insediato il 20 gennaio il tema è esploso ogni giorno di più. Il “picco”, per così dire, è stato raggiunto il 14 marzo 2025, almeno per quanto riguarda le ricerche sul tema da parte degli italiani sulla barra di Google del proprio smartphone o computer. WineNews ha infatti analizzato su Google Trends - lo strumento che permette di conoscere la frequenza di ricerca sul web di una determinata parola o frase - gli ultimi due mesi (dal 20 gennaio a oggi) di ricerche online riguardo a dazi e vino cercando una diversa indicazione su quanto il tema sia effettivamente sensibile tra addetti ai lavori o semplici appassionati. Così si scopre che il 14 marzo, giorno del picco di ricerche su Google in Italia delle parole “dazi vino”, è quello successivo a quando Trump minaccia per la prima volta tariffe doganali del 200% su tutti i vini, Champagne e prodotti alcolici provenienti dalla Francia e da altri Paesi rappresentati dall’Unione Europea, in risposta alla tassa del 50% sul whiskey fatta entrare in vigore da Bruxelles. La roboante percentuale, al pari delle reazioni del mondo del vino italiano, ha evidentemente spinto le persone a volerne sapere di più, prendendo in mano il proprio dispositivo, digitando su Google le keywords e agitando il traffico online riguardo al tema (come si vede nel grafico).

E non è certo un caso che le regioni d’Italia dove si è registrato il maggiore numero di ricerche delle parole “dazi vino”, dal 20 gennaio 2025 a oggi, siano a pari merito la Toscana e il Friuli-Venezia Giulia, seguite da Veneto, Trentino-Alto Adige e Piemonte. Ovvero le regioni dello Stivale leader per quanto riguarda l’export (come analizzato da WineNews): le sole Veneto, Toscana e Piemonte rappresentano il 66,7% del vino esportato nel 2024 dall’Italia. Che peraltro ha proprio negli Stati Uniti il miglior mercato al mondo in quanto a esportazioni, per un valore di 1,9 miliardi di euro (+10,2% sul 2023), soprattutto grazie ad una fine anno che, per molti, è da leggere anche alla luce di una piccola “corsa alle scorte” proprio per assorbire l’effetto degli eventuali dazi.

Tra gli argomenti correlati alla ricerca - ovvero l’insieme di ricerche diverse, ma che afferiscono allo stesso tema “dazi vino” - nelle prime cinque posizioni di quelli “in aumento”, figura al quarto posto dopo “Donald Trump”, “Stati Uniti” e “Vino italiano”, l’argomento “Prosecco”, locomotiva del vino italiano e delle esportazioni tricolore, con 3 miliardi di euro di valore, cifra che vale una crescita del 7,3%, un tasso superiore alla media nazionale del 5,5%, sempre nel confronto annuale tra 2024 e 2023. E i cui Consorzi di Doc, Docg e Asolo hanno scritto a tal proposito una lettera congiunta al Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida.

E gli americani? Anche loro sono preoccupati, e, secondo Google Trends, negli Stati Uniti, la ricerca delle parole “wine duties” trova il climax in effetti proprio a ridosso del 14 marzo 2025 con alti e bassi a seguire.

Allargando, invece, il dibattito alla sola parola “dazi”, e quindi comprendente tutti i prodotti europei interessati (non solo il vino) il grafico di Google Trends è più omogeneo e composto da alti e bassi. Chi cerca “dazi” cerca anche “acciaio”, “Tesla” e “Harley-Davidson”.

Interessante è, infine, l’analisi sulle “query associate” - ovvero, banalmente, le parole chiave digitate sulla barra di Google in concomitanza con la ricerca “dazi” - che ci dice che tra quelle “in aumento” le keywords “dazi vino” occupano la posizione n. 13 e sono in “impennata” dietro ad altre ricerche come, per esempio, “trump dazi”, “dazi auto”, “meloni trump” e “dazi ue”.

