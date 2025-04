I dazi Usa congelati al 10% per 90 giorni. E anche la Ue ferma i contro-dazi per trattare

I dazi Usa sono congelati al 10%, per i prossimi 90 giorni per i Paesi che hanno cercato la trattativa, Ue compresa, dopo l’annuncio delle misure di Trump, ad accezione della Cina, che invece sta andando allo scontro aperto, e che si vedrà imporre dazi del 125%. Così ha detto ieri, sul suo social “Truth”, lo stesso Trump (qui l’atto esecutivo sul portale della Casa Bianca, ndr). Un annuncio, che ha fatto subito impennare le Borse mondiali, impegnate in un recupero importante dopo i crolli dei giorni scorsi, e che ovviamente piace a tutte le organizzazioni dell’agroalimentare del vino made in Italy, da Federvini ad Unione Italiana Vini-Uiv, e non solo. Di contro, anche l’Ue, secondo Olof Gill, portavoce della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, accogliendo con positività la mossa americana, giudicata come un “passo importante verso la stabilizzazione dell’economia globale”, sospenderà l’entrata in vigore dei controdazi prevista per metà aprile, anche in questo caso per 90 giorni, per aprire una trattativa reale.

“Vogliamo dare una possibilità ai negoziati. Mentre completiamo l’adozione delle contromisure dell’Ue, che hanno ricevuto un forte sostegno da parte dei nostri Stati membri, le sospendiamo per 90 giorni. Se i negoziati non saranno soddisfacenti, scatteranno le nostre contromisure. Il lavoro di preparazione di ulteriori contromisure continua, tutte le opzioni restano sul tavolo. La situazione evolve di giorno in giorno, quindi preferiamo affrontarla passo passo. Non voglio fare ipotesi su cosa potrebbe o non potrebbe accadere tra 90 giorni: al momento sono molto più preoccupato di cosa potrebbe succedere tra 90 minuti ...”, ha detto ancora Olof Gill, rispondendo a una domanda sui possibili sviluppi legati ai dazi allo scadere della pausa di 90 giorni delle contromisure Ue decisa in risposta alle mosse di Donald Trump.

