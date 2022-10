I Grandi Cru d’Italia raccolgono 27.000 euro per la Fondazione Dynamo Camp Onlus

27.000 euro per sostenere le attività promosse dalla Fondazione Dynamo Camp Onlus, il primo camp di terapia ricreativa in Italia, che ospita bambini e adolescenti affetti da malattie croniche offrendo gratuitamente loro, ai fratelli sani e alle loro famiglie specifici programmi di terapia ricreativa, in terapia o nel periodo di post ospedalizzazione. È il contributo arrivato da “Italian Masters: The Best of Italian Wines for a Good Cause”, l’asta dei 29 lotti finiti sotto il martello di Cristiano De Lorenzo, managing director Italy di Christie’s, con le bottiglie dei produttori del Comitato Grandi Cru d’Italia, il tartufo bianco della Fiera Internazionale del Tartufo d’Alba e il Caviale Tradition Royal di Calvisius, nella cornice de “La Vendemmia di MonteNapoleone”, di scena nel quadrilatero della moda di Milano, da ieri al 9 ottobre (qui gli atout di WineNews). Entusiasmo particolare per i lotti di Ornellaia, Rocca di Frassinello, Planeta, Campogiovanni, Marchesi di Barolo, Ferrari e Castello di Albola (con il lotto “Autoctoni o Alloctoni, purché in Jeroboam”, ossia una 5 litri di Acciaiolo 2015). Dal 2014, l’evento promosso insieme al MonteNapoleone District, ha raccolto in favore della Fondazione Dynamo Camp Onlus ben 250.000 euro.

