I grandi nomi del vino per solidarietà e ricerca, “In Auction For Smiles”, il 14 maggio a Roma

Da Agricola San Felice ad Allegrini, da Castello di Bolgheri a Castello del Terriccio, da Ferrari a Famiglia Cotarella, da Cusumano a Il Borro della famiglia Ferragamo, da Mazzei a Petrolo, da Marchesi Antinori a Planeta, da Lungarotti a Tasca D’Almerita, da Tenuta Argentiera a Tenuta San Leonardo, da Argiolas a Bisol, da Collemassari alla Fattoria dei Barbi, da Masi a Cantina Tramin, da Tormaresca a Diesel Farm, da Tenuta Sette Ponti a Zenato, da Folonari alla Borgogna, con i vini della cantina dell’Hospices de Beaune. Sono solo alcune delle cantine che hanno donato i lotti per “In Auction For Smiles”, asta-evento di charity della Fondazione Operation Smile Italia, curata da Gelasio Gaetani dell’Aquila d’Aragona Lovatelli, scrittore ed esperto di vini, che sarà battuta da Luciano Carnaroli a Roma, il 14 maggio al Cinema Barberini, per raccogliere fondi per donare il sorriso ai tanti bambini che nel mondo nascono con una malformazione del volto, come le labiopalatoschisi, e che non hanno accesso alle cure. E se sono 70 le aziende vinicole che hanno generosamente donato i loro vini pregiati, sarà in asta anche la maglia del Derby Roma - Lazio 2024 di Edoardo Bove in edizione limitata firmata dai giocatori dell’As Roma.

Dopo l’asta, che accoglierà intenditori ed amanti del vino che vorranno aggiudicarsi i lotti pregiati e sostenere i programmi medici di Operation Smile, seguirà un aperitivo “con vista” sull’iconica Piazza Barberini realizzato in collaborazione con la Fondazione Gambero Rosso e curato dal Resident Chef di Gambero Rosso Academy, Marco Brioschi, con i vini generosamente offerti da Casale del Giglio, Paola e Noemia D’Amico, Batasiolo, Banfi, The Nando and Elsa Peretti Foundation, Leone De Castris, Donnafugata, Tenuta di Fiorano e Volpe Pasini.

“Questo evento rappresenta un’occasione unica per raccogliere fondi a supporto dei programmi chirurgici che l’Organizzazione svolge in Perù e Madagascar - afferma Marcella Bianco, dg Fondazione Operation Smile Italia - siamo perciò molto grati a chi sarà al nostro fianco in questa serata ed ha scelto di sostenerci donando generosamente i propri vini all’asta. Gli appassionati sapranno di portare a casa vini di cantine doppiamente pregiate, per il valore in sé e per l’impatto che il loro contributo avrà per il nostro impegno: garantire cure a chi ne ha bisogno”.

Tra i lotti più prestigiosi, sottolinea l’organizzazione, quelli donati dalle aziende vinicole: Monteverro, Tenuta dell’Ornellaia, Tenuta di Trinoro di Vini Franchetti, Marchesi Frescobaldi, Rocca di Frassinello e Podernuovo a Palazzone di Giovanni Bulgari. Da segnalare poi la cantina Feudi di San Gregorio che ha donato un maxi-formato, una Salmanazar da 9 litri, e Vespa Vignaioli che ha donato una bottiglia numerata ed autografata da Bruno Vespa. Partner della serata il celebre pasticcere Sal De Riso che offrirà agli ospiti una sua prelibatezza: il Dolce d’Amalfi.

