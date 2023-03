I grandi protagonisti del cinema coreano alla scoperta del territorio del Chianti Classico

Dal premio Oscar Bong Joon-ho al famoso attore Park Hae-il, fino alla regista Yim Soon-rye: sono le stelle del cinema coreano che visiteranno il territorio del Chianti Classico, per assaggiare i vini del Gallo Nero ed incontrare i produttori di uno dei territori più belli del mondo, tra la Siena del Medioevo e la Firenze del Rinascimento. Il Chianti Classico è sponsor ufficiale del “Florence Korea Film Fest”, edizione n. 21, il primo festival dedicato al cinema coreano in Europa, di scena a Firenze dal 30 marzo al 7 aprile.

Dopo la presentazione del film “La Leggenda del Gallo Nero”, il cortometraggio prodotto dal Consorzio Vino Chianti Classico che narra la storia del famoso simbolo della denominazione, nel mondo del Gallo Nero si torna a parlare di film e di cinema: una liason sempre più salda quella tra le grandi etichette del territorio e la Corea. Il Consorzio Vino Chianti Classico si ripresenterà sul mercato coreano, per il terzo anno consecutivo, con un grandissimo evento di degustazione in Corea, il 20 giugno, nella capitale Seoul, con la partecipazione dei tanti vignaioli di uno dei territori della grande bellezza del vino nel mondo.

Una scelta che suggella l’interesse dei produttori del Gallo Nero per un Paese ed un mercato con ottime prospettive di crescita: nel 2020 il mercato coreano ha significato 4,7 miliardi di esportazioni italiane, un valore in crescita nel 2021, con 5,3 miliardi di euro. Un rapporto, quello tra Italia e Corea del Sud, virtuoso per molti settori culturali e produttivi, compreso il comparto del vino di qualità. Per i vini del Gallo Nero, il 2021 ha segnato un record di esportazioni sul mercato coreano: i volumi sono triplicati. Dopo l’exploit dell’anno precedente, nel 2022, le bottiglie di Gallo Nero vendute in Corea non sono ulteriormente aumentate ma è cresciuto, invece, il valore medio per bottiglia che il consumatore coreano ha riconosciuto alla Docg Chianti Classico: “siamo fiduciosi nel fatto che la relazione con la Corea del Sud possa consolidarsi ulteriormente nei prossimi anni - afferma Giovanni Manetti, presidente Consorzio Vino Chianti Classico - anni che saranno ancora di più improntati sulla capacità di noi viticoltori di trasferire il nostro territorio nella bottiglia, mantenendo saldo l’obiettivo della qualità, intesa come unione di autenticità e grande impegno in tutte le fasi produttive, in particolare nell’attenzione in vigna. Il mercato coreano sta premiando questa nostra scelta produttiva, una scelta di cui siamo estremamente orgogliosi e di cui presenteremo a breve i risultati nel nuovo evento, in giugno, a Seoul”.

