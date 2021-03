I gruppi della Gdo puntano sul vino di qualità, con partnership e guide d’eccezione

La pandemia ha fatto della Gdo il canale privilegiato per l’acquisto di vino, ovviamente insieme ad e-commerce ed enoteche. Accelerando un processo in realtà iniziato da un po’, che potremmo definire di premiumisation dell’offerta. Su tutti i livelli. Qualche anno fa, la partnership tra Lidl e Gambero Rosso fece storcere il naso a molti, ma fu anche il segnale di una necessità sempre più chiara: tra gli scaffali del supermercato, il cliente va saputo consigliare e guidare attraverso un’offerta sempre più ricca e alta.

Coop, dal 2018, conta invece sulla collaborazione con l’Ais (Associazione Italiana Sommelier) per la sua linea Fior Fiore, una selezione di etichette nate in collaborazione con alcune delle griffe più importanti delle denominazione più prestigiose del Belpaese. L’esempio più recente è quello del gruppo Iper La grande i, che ha puntato su una guida digitale, Vinhood, azienda che studia e consiglia il prodotto giusto al consumatore finale, in questo caso il vino, sulla base dei gusti personali, degli interessi e del livello di conoscenza.

Nella pratica, nei punti vendita ci sarà un totem - “Ti consiglio un vino” - che aiuterà i clienti con la scelta del vino o dell’abbinamento, profilando i gusti di ognuno e mettendo a sistema un database fatto di centinaia di migliaia di dati e profili processati, per guidare nella scelta al vino giusto. Il totem è, inoltre, una miniera di informazioni sulle etichette e le case vinicole: basta avvicinare la bottiglia - attraverso il match con il codice a barre - per sapere tutto del vino scelto (storie, curiosità, notizie). Infine, dopo che il cliente ha ottenuto il consiglio desiderato, un led luminoso inizierà a brillare sullo scaffale per aiutarlo a trovare la bottiglia selezionata.

