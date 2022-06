I leader del vino italiano tornano ad incontrarsi a Cortina, per analizzare insieme trend e mercati e riflettere sul futuro del settore. E lo fanno grazie a “VinoVip 2022”, il summit biennale della storica rivista “Civiltà del bere” (edizione n. 13) nella “perla delle Dolomiti”, che segna come una piccola “pausa lavoro” per oltre 50 cantine più importanti dell’Italia del vino, protagoniste in tasting ed a confronto con i loro produttori nei talk show, di fronte a professionisti, giornalisti ed appassionati, che hanno l’occasione di assaggiare le più prestigiose etichette made in Italy nello scenario naturale e bellissimo delle Dolomiti, Patrimonio Unesco.

Un summit, promosso con il patrocinio del Comune di Cortina d’Ampezzo, e dedicato al mondo del vino nelle sue molteplici sfaccettature, e alle tematiche più attuali che stanno tracciando l’evoluzione di un settore importante dell’economia italiana, traino del Paese anche in tempo di pandemia, in uno scambio di assaggi, informazione e opinioni. Si parlerà di cultura e mercati con gli interventi di esperti che si alterneranno sul palco dello storico Alexander Girardi Hall, nel tradizionale talk show (10 luglio) che verterà sul tema delle “nuove competenze”, ovvero il patrimonio di conoscenze indispensabili a chi opera a livello professionale nel vino, sia nell’ambito della produzione sia per la comunicazione e i servizi. Tra i relatori, prestigiosi imprenditori e i sostenitori dell’evento, selezionati ciascuno per un’area di expertise molto specifica: Vinitaly (promozione), Foragri (formazione continua in agricoltura), Della Toffola (enologia) e Vivai Cooperativi Rauscedo (vivaismo). Nell’occasione, sarà consegnato il “Premio Khail 2022”, riconoscimento dedicato al fondatore di “Civiltà del Bere” e destinato a un personaggio che si è distinto nella valorizzazione del vino italiano nel mondo. La “notte delle stelle”, con l’esclusiva cena di benvenuto, in terrazza all’Hotel Bellevue, in pieno centro a Cortina d’Ampezzo, vedrà nei calici una selezione di vini dei protagonisti dell’evento. A seguire, con “VinoVip al cinema” all’Alexander Girardi Hall, gli eredi del produttore Italo Zingarelli alla guida della storica griffe del Chianti Classico Rocca delle Macìe, presenteranno la proiezione speciale che celebra l’anniversario n. 50 di “... continuavano a chiamarlo Trinità”, che vede per la seconda volta in azione la coppia Bud Spencer-Terence Hill in uno dei film italiani più visti di sempre. L’11 luglio si sale prima ai 2.120 metri del Rifugio Faloria per un brunch e brindisi ad alta quota, riservato agli ospiti e ai produttori del summit, e, a seguire, si apriranno le porte del “Grand Tasting VinoVip Cortina 2022”, l’evento clou di “VinoVip” per la prima volta nella suggestiva Club House del Golf Club Cortina, ai piedi dei Monti Faloria e Cristallo, e dove ognuna delle cantine protagoniste presenterà tre etichette d’alta gamma (tra classici e novità) ad un pubblico selezionato di professionisti e appassionati.

“Dopo due anni di pausa forzata, è significativo riproporre il format “VinoVip”, che è un evento di interazioni oltre che di degustazioni - spiega il direttore di “Civiltà del Bere” Alessandro Torcoli - e abbiamo tutti bisogno, per riprendere il discorso delle relazioni interpersonali a lungo sacrificate”.

VinoVip 2022: i protagonisti nel Grand Tasting ...

Marchesi Antinori, Toscana

Tenuta di Arceno, Toscana

Argiolas, Sardegna

Banfi, Toscana

Guido Berlucchi, Lombardia

Bertani, Veneto

Biondi-Santi, Toscana

Bortolomiol, Veneto

Carpineto, Toscana

Casale del Giglio, Lazio

Castagner, Veneto

Cleto Chiarli, Emilia Romagna

Castello di Cigognola/Bentu Luna, Lombardia/Sardegna

Le Colture, Veneto

Dievole, Toscana

Dei, Toscana

Donnafugata, Sicilia

Cantine Due Palme, Puglia

Fèlsina, Toscana

Tenuta di Fiorano, Toscana

Ambrogio e Giovanni Folonari, Toscana

Jako Wine, Lombardia e Veneto

Tenute del Leone Alato, Veneto

Lungarotti, Umbria

Mandrarossa, Sicilia

Le Manzane, Veneto

Masciarelli, Abruzzo

Masi Agricola, Veneto

Mastroberardino, Campania

Mezzacorona, Trentino

Monteverro, Toscana

Nals Margreid, Alto Adige

Nino Negri, Lombardia

Pasqua Vigneti e Cantine, Veneto

Pio Cesare, Piemonte

Planeta, Sicilia

PuntoZero, Veneto

Castello di Querceto, Toscana

Rocca delle Macìe, Toscana

Ruffino, Toscana

Tenuta San Guido, Toscana

San Marzano Puglia

Tenuta Sant’Antonio, Veneto

Tenuta Santa Caterina, Piemonte

Santa Margherita Veneto

Cantina Santadi, Sardegna

Santi, Veneto

Speri, Veneto

Castello del Terriccio, Toscana

Tedeschi, Veneto

Tommasi, Veneto

Torrevento, Puglia

Umani Ronchi, Marche

Velenosi, Marche

Villa Sandi, Veneto

Vite Colte, Piemonte

Zenato, Veneto

Zorzettig, Friuli Venezia Giulia

Zyme, Veneto

