I migliori extravergine d’Italia (e non solo): assegnati a Verona i premi del “Concorso Sol d’Oro”

Sono Alfredo Cetrone di Latina (categoria Fruttato medio), Olivis di Foggia (categoria Fruttato intenso), Massimiliano Di Girolamo di Latina (categoria Absolute beginners), Americo Quattrociocchi di Frosinone (categoria Dop e categoria Biologico), Maria Caputo di Bari (categoria Monovarietale) e Monini Spa di Perugia (categoria Big producers monovarietale) le aziende italiane vincitrici delle medaglie “Sol d’Oro” al “Concorso Sol d’Oro” Emisfero Nord, edizione n. 24, assegnate a Sol Expo, Salone Internazionale dell’olio d’oliva a Verona (Veronafiere, 1-3 marzo). Tra le aziende straniere sono salite sul podio Olive Oil Morgan (Slovenia) nella categoria Fruttato leggero, Melissa Kikizas (Grecia) nella categoria Big producers extravergine e Almazaras de la Subbetica (Spagna) per la categoria Big producers biologico.

Gli oli sono stati selezionati in blind tasting da un panel internazionale di 15 maestri assaggiatori che hanno valutato 315 campioni in arrivo da Italia, Spagna, Turchia, Slovenia, Portogallo, Libano, Giordania, Croazia e Grecia. I riconoscimenti “Sol d’Oro”, “d’Argento” e “di Bronzo” sono stati assegnati ai migliori interpreti delle categorie “Extravergine” (a sua volta articolata in “Fruttato Leggero”, “Medio” e “Intenso”), “Dop”, “Monovarietale” e “Biologico”. Completano l’albo dei vincitori le migliori referenze tra gli “Absolute Beginners” (con quantità tra i 500 e 1499 litri) e “Big Producers” (con un volume complessivo superiore a un 1 milione di litri o con un fatturato totale superiore ai 50 milioni di euro).

“Anche quest’anno abbiamo assaggiato oli di ottima qualità, con grandi profili olfattivi e gustativi - ha commentato Marino Giorgetti, panel leader della giuria del concorso - da tempo riscontriamo un know how crescente da parte dei produttori, che di anno in anno affinano la capacità di gestire e governare l’incertezza che caratterizza le campagne oleicole, riservandoci assaggi davvero sorprendenti”.

Guardando al complessivo degli attestati assegnati (inclusi gli oli segnalati con la “Gran Menzione”), la Puglia si posiziona saldamente al primo posto con 21 riconoscimenti, seguita da Lazio (15) e Sicilia (11), mentre la classifica degli Stati esteri è dominata dalla Spagna con 21 referenze.

