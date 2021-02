I prodotti Dop e Igp d’Europa valgono oltre 74 miliardi di euro. I dati della Commissione Ue

L’origine di un prodotto, che si parli di vino o di cibo, è senza dubbio un valore. E lo è tanto più, anche economicamente, quando questa provenienza è certifica, come accade nel caso delle Dop e delle Igp europee. È quella “Dop Economy”, definizione introdotta dalla Fondazione Qualività e di recente inserita come neologismo nel prestigiosi Vocabolario Treccani, che se in i Italia vale 16,9 miliardi di euro alla produzione, per un contributo del 19% al fatturato complessivo del settore agroalimentare italiano, secondo il Rapporto Ismea-Qualivita 2020, a livello Ue vale qualcosa come 74,7 miliardi di euro, di cui un quinto derivanti dalle esportazioni fuori dall’Unione Europea. A dirlo uno studio della Commissione Europea pubblicato nel lancio di Giview, un nuovo data base di ricerca di dati e informazioni sulle Indicazioni Geografica di tutta Europa, sviluppato da Euipo, l’ufficio europeo per la tutela della proprietà intellettuale. Da cui emerge un altro aspetto interessante: secondo i dati dello stesso Euipo e dell’Ufficio Brevetti Ue, le imprese europee che utilizzano in maniera intensa le Indicazioni Geografiche contribuiscono con 20 miliardi di euro al prodotto interno lordo dell’Unione (quasi quanto un piccolo Paese membro come Cipro, per esempio, che nel 2019 aveva un Pil di 21,9 miliardi di euro secondi i dati della Ragioneria dello Stato italiano, ndr), e muovono 400.000 posti di lavoro in tutta l’Ue.

Al 2020, secondo i dati Ismea-Qualivita, si contano complessivamente 3.123 prodotti Dop, Igp e Stg nel mondo, di cui 3.093 registrati nei Paesi europei a cui si aggiungono le 30 produzioni Dop e Igp riconosciute in Paesi extra comunitari. L’Italia conferma il primato mondiale per numero di prodotti certificati: 838 Dop, Ig e Stg corrispondenti al 27% di tutti i prodotti a denominazione nel mondo.

Copyright © 2000/2021