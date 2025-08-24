Menu
EN
Notizie
Italia
Mondo
Non solo Vino
Edicola
La Cantina di WineNews
Su I Vini di WineNews
Su I Quaderni di WineNews
A Tavola
WineNews TV
Video
Audio
On Wine
Letto per voi
Newsletter
La Prima di WineNews
I Vini di WineNews
I Quaderni di WineNews
Italian Weekly WineNews
E inoltre
Dicono di noi
Chi Siamo
Sondaggi
Meteo
Seguici
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
LinkedIn
Martedì 26 Agosto 2025 - Aggiornato alle 18:07
Italia
Mondo
Non solo Vino
Newsletter
La Cantina di WineNews
Dicono di noi
Winenews TV
I Vini di WineNews
Home
›
Newsletter
›
I Vini di WineNews
I Vini di WineNews - N. 377
24 Agosto 2025, ore 09:00
Numero:
377
Tiratura:
12.000 Enonauti
Periodo:
Dal 24 al 30 Agosto 2025
Vedi la Newsletter
In questo numero
I Vini
Oddero, Doc Langhe Rosato Nebbiolo Rosa di Agosto 2024
22 Agosto 2025
I Vini
Umani Ronchi, Doc Castelli di Jesi Verdicchio Classico Plenio Riserva 2022
22 Agosto 2025
I Vini
Albino Armani, Vigneti delle Dolomiti Igt Rosato Lambrusco a Foglia Frastagliata Foja Zicolà 2024
22 Agosto 2025
I Vini
Cantine Lunae, Doc Colli di Luni Vermentino Numero Chiuso 2021
22 Agosto 2025
I Vini
Tenuta Regaleali, Doc Sicilia Bianco Nozze d’Oro 2023
22 Agosto 2025
I Vini
Endrizzi, Doc Trento Dosaggio Zero Piancastello Zero Riserva 2020
22 Agosto 2025
I Vini
Vinea Maris, Spumante Pas Dosé Malvasia Bolle di Ostro 2022
22 Agosto 2025
I Vini
Tenute del Cabreo, Toscana Igt Chardonnay La Pietra 2022
22 Agosto 2025
I Vini
Villa Minelli, Doc Piave Manzoni Bianco 2023
22 Agosto 2025
I Vini
La Fornace, Doc Rosso di Montalcino 2023
22 Agosto 2025
I Vini
Bosca, Docg Asti Dolce Collezione Luigi Bosca 1831
22 Agosto 2025
I Vini
Paltrinieri, Doc Lambrusco di Sorbara Secco Frizzante Leclisse 2024
22 Agosto 2025
I Vini
Jermann, Venezia Giulia Igt Bianco Capo Martino 2023
22 Agosto 2025
I Vini
Apollonio, Spumante Brut Rosé Susumaniello Ventoso
22 Agosto 2025
Zoom
Pasta di Liguria, Foglie d’Ulivo
22 Agosto 2025
Ristorante
SanBrite - Cortina d’Ampezzo (BL)
22 Agosto 2025