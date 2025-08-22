Tenute del Cabreo, Toscana Igt Chardonnay La Pietra 2022

Ambrogio e Giovanni Folonari sono gli eredi di una dinastia e di una storia che attraversa gran parte di quella del vino italiano, segnandone i progressivi successi interni e internazionali. Il loro sbarco in Toscana, arriva quando, nei primi anni Sessanta del secolo scorso, Nino Folonari acquista due aziende chiantigiane, situate nel Comune di Greve in Chianti: la Tenuta del Cabreo nel 1967 e la Tenuta di Nozzole nel 1971. Nel 2000 Ambrogio e Giovanni Folonari, rispettivamente figlio e nipote di Nino, fondano l’azienda Tenute Ambrogio e Giovanni Folonari, continuando ad interpretare lo stile imprenditoriale della famiglia e presidiando molti dei più importanti mercati mondiali del vino. Oggi l’azienda conta su 220 ettari di vigneto per una produzione media di 1.200.000 bottiglie, ottenute in molte delle zone e delle denominazioni più importanti della Toscana, dove i Folonari hanno costituito un vero e proprio gruppo, che comprende realtà produttive a Montalcino (La Fuga), in Maremma (Vigne a Porrona) e a Bolgheri (Campo al Mare). Chardonnay in purezza fermentato in parte in legno e maturato per 12 mesi in tonneau, La Pietra 2022 possiede colore giallo paglierino carico e brillante e profuma di frutta esotica, erbe aromatiche e spezie con tocchi burrosi a rifinitura. In bocca il sorso è avvolgente, polposo e sapido, congedandosi in un finale dai rimandi tendenzialmente balsamici.

