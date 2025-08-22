Umani Ronchi, Doc Castelli di Jesi Verdicchio Classico Plenio Riserva 2022

Umani Ronchi, 230 ettari vitati a biologico per una produzione complessiva di 3.200.000 bottiglie, rappresenta unanimemente una delle aziende leader delle Marche enoiche (ma non solo, visto la cantina dei Bernetti possiede anche vigneti in Abruzzo). Un traguardo che arriva non solo dopo oltre sessanta anni di storia, ma anche attraverso un serie di scelte e di strategie centrate, che ne fanno una delle cantine italiane dall’affidabilità qualitativa più solida e costante. Arrivato sugli scaffali per la prima volta con l’annata 1995 il Verdicchio Classico Plenio Riserva, rappresenta una delle etichette più importanti delle varie che compongono il portafoglio dell’azienda con sede a Osimo. Si tratta di un vino che non fa altro che confermare l’attitudine bianchista della cantina della famiglia Bernetti, ormai un solido punto d’approdo per gli appassionati più esigenti. Ottenuto da un vigneto impiantato agli inizi degli anni Novanta del secolo scorso, è fermentato parte in acciaio e parte in legno grande, effettua solo parzialmente la fermentazione malolattica e affina per 12 mesi negli stessi contenitori dove ha fermentato. La versione 2022 si presenta di colore giallo paglierino carico e profuma di agrumi, fiori di gardenia, pesca matura, erbe officinali, con tocchi iodati a rifinitura. In bocca il sorso è ampio, pieno e appagante, terminando in un finale piacevolmente balsamico.

