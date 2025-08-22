Endrizzi, Doc Trento Dosaggio Zero Piancastello Zero Riserva 2020

Ottenuto da uve Chardonnay e Pinot Nero, lo spumante Dosaggio Zero Piancastello Zero Riserva 2020 fermenta parzialmente in barrique e matura su i propri lieviti almeno per 36 mesi. Alla vista si presenta di colore giallo paglierino brillante con perlage fitto e continuo. I suoi profumi rimandano alla mela e alla crosta di pane, con tocchi leggermente speziati. In bocca il sorso è cremoso e bilanciato, dalla carbonica ben distribuita, terminando in un finale fragrante e ancora tendenzialmente fruttato. La famiglia Endrici ha a che fare con il vino dal lontano 1885. Una realtà saldamente piantata nel mondo enoico del Trentino che, specie nel recente passato e grazie agli spumanti, ha trovato un successo non secondario, andando ad occupare stabilmente l’olimpo produttivo delle bollicine del Bel Paese. Anche gli attuali Endrici - Paolo suo moglie Cristine e i figli Lisa e Daniele - producono Metodo Classico d’altura, che evidentemente, rappresenta oggi il core business aziendale. Ma la cantina è sempre rimasta legata anche alla produzione di rossi da uve locali, credendoci con convinzione. Oggi l’azienda Endrizzi (il cui nome non è altro che la traduzione dialettale di Endrici) conta su 47,5 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 550.000 bottiglie, cui si aggiungono altri 12,5 ettari a vigneto acquisiti nel 2000 e collocati in Maremma, altro territorio a vocazione rossista.

(fp)

