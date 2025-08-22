Albino Armani, Vigneti delle Dolomiti Igt Rosato Lambrusco a Foglia Frastagliata Foja Zicolà 2024

Come tante etichette di Albino Armani, anche il Foja Zicolà ha una storia interessante da raccontare. Partiamo innanzitutto dal rivelare che di Lambrusco non c’è solo quello emiliano. Di famiglia diversa, esiste anche il Lambrusco “a Foglia Frastagliato” o “Enantio”, che è tipico della Vallagarina insieme al “Lambrusco a Foglia Tonda” o “Casetta”. Dal tannino cocciuto e dai sapori decisi, è capace di invecchiare a lungo; era molto diffuso un tempo, ma il suo destino si è scontrato con vitigni più gentili che lo hanno sostituito quasi ovunque. Ne restano però preziosi filari centenari nelle vigne sabbiose lungo il fiume Adige, che sono sopravvissuti alla fillossera, golosa di radici, e a due guerre mondiali. Albino Armani ha ereditato dai nonni un ettaro e mezzo di questo vitigno superstite e ne ha fatto un rosato, inserendolo nella linea “Conservatoria”, che raccoglie tutti i progetti di recupero di varietà autoctone e ancestrali, che lo impegnano dal Trentino al Friuli. Anche a scelta di vinificarlo in rosa è un modo per traghettare il passato nel futuro: il Foglia Frastagliata, infatti, una volta si vinificava leggero, sfruttandone tannino e acidità. La versione 2024 profuma dolcemente di boccioli di rosa, camelia, pesca bianca e mandarino, con note di salvia e lavanda a rinfrescare. In bocca si diffonde subito saporito e ammandorlato, incalzando un finale di decisa sapidità e freschezza citrina di pompelmo rosa.

(ns)

