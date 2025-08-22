Pasta di Liguria, Foglie d’Ulivo

La pasta “Foglie d’Ulivo” di Pasta Liguria è ottenuta da semola di grano duro con l’aggiunta di spinaci, il tutto da agricoltura biologica. Un’idea che rievoca la suggestione del colore verde degli ulivi che fa da cornice al mare della costa ligure, portando in tavola tutto il profumo e l’atmosfera della Riviera. Pasta Liguria è da oltre 30 anni il pastificio dei fratelli Paolo e Francesco Minaglia e si trova a Montoggio, nell’entroterra ligure alle spalle di Genova. Le lavorazioni aziendali sono squisitamente artigianali e prevedono, tra l’altro, l’essiccazione a bassa temperatura e la trafilatura al bronzo, oltre che la fondamentale lavorazione di materie prime rigorosamente da agricoltura biologica e tutte di provenienza nazionale. Un lavoro attento e selettivo che ha il merito anche di conservare e valorizzare la tradizione pastaia ligure, proiettando i formati della pasta regionali - dalle trofie alle trenette, dai croxetti alle signorine - nelle migliori tavole di tutto il mondo.

