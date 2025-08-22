SanBrite - Cortina d’Ampezzo (BL)

Il SanBrite ristorante nei dintorni di Cortina d’Ampezzo è malga, allevamento di capre e vacche, caseificio, rifugio con cucina tipica e ristorante stellato. Un percorso cominciato una ventina di anni fa dall’orientamento letteralmente inverso - “dalle stalle alle stelle” - che ha portato lo chef Riccardo Gaspari e la moglie Ludovica Rubbini a costruire un percorso sospeso tra alta montagna e suggestioni quasi scandinave. Il SanBrite offre la natura e la malga, riportando in tavola sapori dimenticati, ingredienti del bosco, abbinamenti tipici, ma non si rivisita nulla. La tradizione è negli ingredienti e in una rilettura filologica dell’alimentazione di montagna, ma senza alcun riferimento a piatti tipici e ricette della nonna. Una cucina di innovazione, internazionale per presentazioni dei piatti e tecniche, al contempo profondamente locale nel contenuto. Una cucina solidamente contemporanea di montagna, in uno stile nordico dove si valorizzano le materie prime ma senza cercare rivisitazioni.

