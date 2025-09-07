Menu
Giovedì 11 Settembre 2025 - Aggiornato alle 20:15
I Vini di WineNews - N. 379
07 Settembre 2025, ore 09:00
Numero:
379
Tiratura:
12.000 Enonauti
Periodo:
Dal 7 al 13 Settembre 2025
Vedi la Newsletter
In questo numero
I Vini
I Barisèi, Docg Franciacorta Extra Brut Blanc de Noir Opposé Cuvée 2016
05 Settembre 2025
I Vini
Pinino, Doc Rosso di Montalcino 2022
05 Settembre 2025
I Vini
Zorzettig, Doc Friuli Colli Orientali Refosco dal Peduncolo Rosso Myò 2020
05 Settembre 2025
I Vini
Marchesi di Barolo, Docg Barolo Cannubi 2020
05 Settembre 2025
I Vini
Donnafugata - D&G, Doc Sicilia Nerello Mascalese Brut Rosé Bollicina Gold 2019
05 Settembre 2025
I Vini
Bellavista, Docg Franciacorta Brut Teatro alla Scala 2021
05 Settembre 2025
I Vini
Castellari Isola del Giglio, Toscana Igt Bianco Ansonica Calzo della Vignia 2021
05 Settembre 2025
I Vini
Terralibera, Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Da Solo 2023
05 Settembre 2025
I Vini
Tenuta Rapitalà, Doc Alcamo Classico Catarratto Vigna Casalj 2024
05 Settembre 2025
I Vini
Ômina Romana, Lazio Igp Rosato Merlot 2023
05 Settembre 2025
I Vini
Masciarelli, Doc Trebbiano d’Abruzzo Marina Cvetic Riserva 2023
05 Settembre 2025
I Vini
Ratti, Doc Colli Tortonesi Derthona Timorasso 2022
05 Settembre 2025
I Vini
Valdo, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut Vigna Pradase 2020
05 Settembre 2025
I Vini
Principi di Butera, Doc Sicilia Rosato Nero d’Avola Amìra 2024
05 Settembre 2025
Zoom
Armini, Salame
05 Settembre 2025
Ristorante
La Trattoria - Castiglione della Pescaia (GR)
05 Settembre 2025