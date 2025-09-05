Marchesi di Barolo, Docg Barolo Cannubi 2020

Nell’ampio portafoglio prodotti della Marchesi di Barolo, il Barolo Cannubi ha uno spazio, evidentemente, speciale, anche in fatto di storia aziendale. Dalla collina di Cannubi si ricavano, peraltro i Barolo forse più eleganti e che non giocano la carta della potenza, pur essendo fra i più longevi. Il Barolo Cannubi 2020 possiede intensi richiami aromatici di frutta rossa, infusione di fiori, china, tabacco, terra bagnata e mentolo. In bocca la trama tannica è gentile e ben combinata al frutto, con il sorso a svilupparsi cremoso e continuo, terminando in un finale piacevolmente lungo e speziato. La Marchesi di Barolo (che conta anche sui Cru Coste di Rose e Sarmassa per il Barolo, Serragrilli per il Barbaresco, Boschetti e Madonna di Como per il Dolcetto d’Alba, Paiagal per la Barbera d’Alba e Gavi di Gavi per il Gavi) è ormai una delle realtà più significative dell’intero areale del Barolo, e non solo, ed è condotta dalla famiglia Abbona: Anna, Ernesto e i figli Valentina e Davide. 110 sono gli ettari vitati, anche allevati negli areali del Roero e del Monferrato, per una produzione di 1.300.000 bottiglie distribuita su un ricco portafoglio etichette, che comprende praticamente tutte le tipologie più prestigiose del Piemonte enoico: dal Barolo al Barbaresco, dal Nebbiolo d’Alba alla Barbera d’Alba, dal Dolcetto d’Alba al Roero Arneis, dal Gavi al Moscato d’Asti, fino al Brachetto d’Acqui.

