Valdo, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut Vigna Pradase 2020

Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut Vigna Pradase fa parte della Linea Atelier di Valdo e al suo interno è l’unico Metodo Classico. Si accompagna al Brut Cuvée di Boj e alla sua versione millesimata, all’Extra Dry Cuvée 1926, alla Cuvée del Fondatore Brut Millesimato, al Rive di San Pietro di Barbozza Extra Brut e al Cartizze Dry Viviana. Il Tenuta Pradase è anche l’unico della collezione a rappresentare i vitigni locali delle colline del Valdobbiadene: è infatti un uvaggio composto all’85% da Glera Tonda e Lunga, e al restante 15% da Verdiso, Bianchetta e Perera. Dopo la prima fermentazione in acciaio e la seconda in bottiglia con affinamento di almeno 24 mesi, la versione 2020 è di colore giallo carico, esattamente come i suoi profumi intensi, che ricordano l’arancia, la caramella d’orzo, il frutto del caju, l’impasto di brioches al burro, i fiore di camomilla e ginestra, con un sottofondo di roccia bagnata. Il sorso è cremoso e saporito, dal buon apporto alcolico e sapido, mentre insiste su note di arancia amara, pera in confettura, zafferano e alloro. Un Prosecco sorprendente, ottenuto da antichi cloni recuperati e messa a dimora nei filari di Tenuta Pradase: una sorta di “biblioteca” in cui la famiglia Bolla custodisce un piccolo patrimonio ampelografico, spesso dimenticato dall’enorme successo nel mondo e dall’enorme espansione territoriale conseguenti al “fenomeno Prosecco” degli ultimi anni.

