Donnafugata - D&G, Doc Sicilia Nerello Mascalese Brut Rosé Bollicina Gold 2019

Dolce&Gabbana e Donnafugata ancora insieme con Bollicina Gold, lo spumante rosé che rinforza una collaborazione di successo tra i due marchi dal profondo legame con la Sicilia. Bollicina Gold completa la famiglia di vini Dolce&Gabbana e Donnafugata, ambasciatori dei colori, dei profumi e della cultura dell’isola nel mondo composta da: il rosato “Rosa”, il bianco “Isolano”; il rosso “Cuordilava” e l’altro rosso “Tancredi”. Bollicina Gold è un Metodo Classico prodotto alle pendici dell’Etna nel 2019 da uve Nerello Mascalese e maturato in bottiglia per sei anni. Dal colore rosa antico con riflessi dorati, possiede rimandi aromatici alla crosta di pane, agli agrumi e al ribes. In bocca il sorso è croccante e sapido, dallo sviluppo avvolgente e dal finale persistente e ancora fruttato. La sua etichetta si ispira alla finitura liquid gold della Collezione Dolce&Gabbana “Casa Oro24K”, incarnando l’iconico glamour della coppia di stilisti di origine siciliana. Dall’areale del Cerasuolo di Vittoria all’Etna, da Marsala e Contessa Entellina a Pantelleria, l’articolato mosaico enoico di Donnafugata abbraccia i migliori terroir dell’isola, interpretando la variopinta tavolozza dei colori della Sicilia enoica. Un percorso iniziato nel 1983 e che oggi vede l’azienda, guidata da Antonio e José Rallo - forte di 452 ettari a vigneto per una produzione di 3.675.000 bottiglie - a consolidare un prestigio ormai affermato.

