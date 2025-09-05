02-Planeta_manchette_175x100
Ristoranti ed Enoteche

RISTORANTE

La Trattoria - Castiglione della Pescaia (GR)

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, GROSSETO, L'ANDANA, LA TRATTORIA, RISTORANTE, Ristoranti ed Enoteche, Su i Vini di WineNews
Indirizzo: L’Andana - Tenuta La Badiola, località Badiola
Città: Castiglione della Pescaia (GR)
Nazione Italia
Telefono +39 0564 944800

La Trattoria Toscana dello chef italiano più stellato d’Italia, Enrico Bartolini (in partnership con Vittorio Moretti, “monsieur Bellavista”), a Castiglione della Pescaia in Maremma, è un ristorante contemporaneo dove vivere un’esperienza unica. Nell’olimpo dei ristoranti gourmet con stella Michelin dal 2016, interpreta con creatività e leggerezza la cucina del territorio, per una sosta sensoriale raffinata, che esprime tutta l’anima toscana in un luogo perfetto (dentro e fuori). Con piatti come l’animella di vitello, ciliegie, salsa di mandorle e cioccolato; i bottoni ripieni di pecorino toscano, bocconcini del prete e salsa di pollo alla cacciatora; il manzo in gabbia e la crema bruciata all’italiana. Presente anche il mare: dal tiepido di ostriche, basilico e salsa ai pinoli al “calamarotto”, carote, mosaico di crostacei e frutti di mare crudi; dalle linguine di Gragnano, granchio reale e royale di pomodoro al branzino alla brace, risotto al peperone e salsa “huile blanche”, e infine la millefoglie con crema chantilly affumicata.

