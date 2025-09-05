Armini, Salame

Alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso Franco Armini inaugura il suo laboratorio artigianale a Racca, frazione di Alba, scegliendo, da subito, di fare il miglior salame di cui era capace. Si ispira alla salsamenteria emiliana e veneta, scegliendo personalmente i maiali da cui ricavare la carne, sperimentando consistenze, ricette, stagionature. Nel 1995 arrivano i figli Andrea e Claudio e l’azienda si espande e inizia a servire alcune delle più prestigiose botteghe gastronomiche. La lavorazione è completamente manuale, individuando nel trito da banco, anche detto “panera”, il taglio perfetto per la qualità di salame della produzione aziendale, che diventa l’ingrediente fondamentale di in una ricetta essenziale: sale buono e pepe buono, perché il vero salame deve sapere di salame, non di spezie. La semplicità è il segreto del Salame Armini, che fa della delicatezza e dell’armonia i suoi punti di forza. Un salame iconico offerto in forme e gusti approcciabili da tutti, anche dai palati più esigenti.

