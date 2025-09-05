I Barisèi, Docg Franciacorta Extra Brut Blanc de Noir Opposé Cuvée 2016

I Barisèi è il nome con cui la famiglia Bariselli è chiamata e conosciuta, in modo colloquiale, nel dialetto del proprio territorio, la Franciacorta. L’azienda compie i suoi primi passi nel mondo enoico lombardo, nella seconda metà degli anni Sessanta del secolo scorso con Gian Mario Bariselli ed oggi a guidare l’impresa c’è anche la figlia Gloria. La cantina si trova ad Erbusco, dove conta attualmente su 48 ettari a vigneto in biologico (dal 2014) - coltivati in prevalenza a Chardonnay e Pinot Nero - e distribuiti nelle località di Torbiato, Adro, Monterotondo, Corte Franca, Calino e Bettolino, con la produzione media complessiva che si attesta su 120.000 bottiglie. I Barisèi produce Franciacorta privilegiando lunghi affinamenti. E sebbene con 70 mesi di affinamento si possa già parlare di Franciacorta Riserva, l’azienda mette in commercio il proprio Franciacorta Riserva con almeno 90 mesi di affinamento. Il Franciacorta Opposé 2016, da sole uve Pinot Nero e maturato sui suoi lieviti per almeno 70 mesi, possiede colore giallo paglierino intenso e brillante, con perlage fine e persistente. Al naso i suoi profumi rimandano agli agrumi e alle erbe aromatiche, con tocchi di pane appena sfornato. In bocca il vino possiede struttura piena e articolata, con il sorso ben assecondato da una buona fragranza acida e da una carbonica ben dosata, terminando in un finale persistente e sapido.

