Mercoledì 24 Settembre 2025 - Aggiornato alle 15:45
I Vini di WineNews - N. 381
21 Settembre 2025, ore 09:00
Numero:
381
Tiratura:
12.000 Enonauti
Periodo:
Dal 21 al 27 Settembre 2025
Vedi la Newsletter
In questo numero
I Vini
Elisabetta Abrami, Docg Franciacorta Brut Rosé
20 Settembre 2025
I Vini
Parusso, Docg Barolo Bussia 2021
20 Settembre 2025
I Vini
Pasqua, Docg Amarone della Valpolicella Mai dire Mai 2015
20 Settembre 2025
I Vini
Valle dell’Acate, Docg Cerasuolo di Vittoria Classico BDN 2022
20 Settembre 2025
I Vini
Poggio al Tesoro, Doc Bolgheri Vermentino SoloSole 2024
20 Settembre 2025
I Vini
Vigneti Massa, Vino Bianco Derthona Sterpi 2022
20 Settembre 2025
I Vini
Siddùra, Colli del Limbara Igt Rosso Tìros 2017
20 Settembre 2025
I Vini
Poggio di Sotto, Doc Rosso di Montalcino 2022
20 Settembre 2025
I Vini
Tornay, Aoc Champagne Brut Blanc de Noirs Grand Cru
20 Settembre 2025
I Vini
Barone Cornacchia, Doc Cerasuolo d’Abruzzo Colline Teramane Superiore Poggio Varano 2024
20 Settembre 2025
I Vini
Iviti, Doc Cortona Syrah S.90 2022
20 Settembre 2025
I Vini
Cogno, Docg Barolo Ravera Bricco Pernice 2020
20 Settembre 2025
I Vini
Ronco Calino, Docg Franciacorta Brut Nature 2019
20 Settembre 2025
I Vini
Fazio, Doc Erice Catarratto Calebianche 2024
20 Settembre 2025
Zoom
Aromy, Verdure Bio Essiccate
20 Settembre 2025
Ristorante
Da Romano - Cadeo (PC)
20 Settembre 2025