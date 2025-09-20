Aromy, Verdure Bio Essiccate

Nata nel 1992, da un’idea dell’agronoma Lucia Visentin, “Aromy” - Il Biologico Italiano coltiva e disidrata prodotti vegetali solo di origine italiana ottenuti da agricoltura biologica e a marchio Igp. La disidratazione è effettuata a freddo, per mantenerne le proprietà e i nutrienti, conservandone i colori, i sapori e i profumi che le rendono uniche. Oltre ai prodotti sfusi proposti come ingredienti ai laboratori artigianali o alle aziende dell’industria alimentare, produce anche alcune linee di prodotti confezionati per il settore retail che vengono commercializzati in negozi specializzati, erboristerie, farmacie e parafarmacie: “Brodo mio” (brodo vegetale biologico in filtro), “Tisane dell’orto” (tisane di verdure biologiche), “Filtri magici” (brodi vegetali e tisane di frutta biologiche per bambini), “Gusto” (verdure biologiche essiccate in busta), “Gusto Igp” (radicchio Igp essiccato in busta) e “Essiccati sfusi” (verdure essiccate in pezzi e polvere per laboratori e aziende alimentari).

