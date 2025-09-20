Tornay, Aoc Champagne Brut Blanc de Noirs Grand Cru

La Maison Tornay-Hutasse si trova nei pressi del villaggio Bouzy, nel su est della Montagne de Reims. Classificato come Grand Cru 100%, Bouzy è rinomato anche per la qualità dei suoi vini rossi ottenuti da Pinot Noir, la varietà che ne caratterizza in modo preminente la produzione. Oggi la tenuta è condotta dalla coppia formata da Nathalie Tornay e Rudy Hutasse, che oltre ad essere marito e moglie, hanno unito le proprietà familiari di Fernand Hutasse e Bernard Tornay, per un totale di 21 ettari allevati a vigneto, privilegiando le uve ottenute da terroir classificati Premier Cru e Grand Cru. La Maison Tornay è caratterizzata da una combinazione di tradizione e modernità, privilegiando le annate con un indice di purezza che va dal 95% al 100%, garantendo alle proprie cuvée un sicuro e confortante tasso di coerenza e autenticità. Il portafoglio etichette è diviso tra la linea “la cave de madame” (con il marchio “Tornay”) e “la cave de monsieur” (con il marchio “Hutasse”) Lo Champagne Blanc de Noirs Grand Cru possiede perlage fitto e continuo ad anticipare un profilo aromatico dai richiami in prima battuta agrumati, che poi lasciano il posto anche a profumi di mela cotogna, burro, fiori di zagara, cedro candito e crosta di pane. In bocca il sorso è sapido, fresco e articolato, con la verve acida a garantire una buona verticalizzazione, fino ad un finale persistenza e dai richiami speziati.

