Da Romano - Cadeo (PC)

Da Romano conserva i profumi e i sapori della cucina piacentina dei tempi in cui la Vecchia Osteria di paese era gestita dai fratelli Romano e Renzo Boselli e la Bottega era affidata alle rispettive mogli, Rosetta e Pierina Morlacchini. La proposta è saldamente legata al territorio e ai produttori locali che forniscono le materie prime. Con un menu di chiara impronta tradizionale che va dagli antipasti di coppa, pancetta, salame e giardiniera alla pestata di cavallo e carciofo alla romana, per passare a primi come i pisarei e fasö; gli anolini in brodo; il risotto al Gutturnio e salsiccia; i tortelli con la coda ripieni di ricotta e spinaci con burro e salvia e i tagliolini alla bobbiese con ragù di pollo, manzo, maiale e funghi porcini. Tra i secondi la pìcula ‘d caval con peperoni; i guancialini di maiale brasati al Gutturnio con polenta; la coppa di maiale arrosto con patate al forno. E per finire la torta di Vigolo, la crostata di prugne, la ciambella con Malvasia e la sbrisolona con crema chantilly.

