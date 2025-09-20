Poggio al Tesoro, Doc Bolgheri Vermentino SoloSole 2024

Il Bolgheri Vermentino Solosole 2024, fermentato e maturato in acciaio o ottenuto senza lo svolgimento della fermentazione malolattica, profuma di frutta esotica con erbe aromatiche e cenni leggermente speziati. In bocca il sorso è sapido e continuo, dallo sviluppo avvolgente e dal finale persistente dai ritorni fruttati e balsamici, con nota di congedo tendenzialmente iodata. Poggio al Tesoro a Bolgheri fa parte della variegata costellazione di cantine - composta anche da San Polo a Montalcino e da Villa della Torre in Valpolicella - di Marilisa Allegrini, una delle figure di riferimento delle vicende enoiche nazionali, che gestisce insieme alle figlie Carlotta e Caterina e al marito Giancarlo Mastella. La tenuta bolgherese, acquisita da Marilisa Allegrini nel 2001, conta su 65 ettari a vigneto - dislocati su quattro unità poderali: Via Bolgherese, Chiesina di San Giuseppe, Le Sondraie (la più estesa con i suoi 50 ettari) e Valle di Cerbaia (posta nel Comune di Bibbona) - coltivati con le classiche varietà dell’areale: dal Cabernet Franc al Cabernet Sauvignon, dal Merlot al Petit Verdot e al Syrah, a cui si aggiungono i vitigni a bacca bianca Viognier, Vermentino e Petit Manseng. La produzione complessiva attualmente è di 550.000 bottiglie, con le prime etichette ad arrivare sul mercato nel 2005, distinguendosi da subito per uno stile particolarmente esuberante e mediterraneo.

(fp)

