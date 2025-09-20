Vigneti Massa, Vino Bianco Derthona Sterpi 2022

“Sterpi” conserva la memoria di quel suolo un tempo occupato da erbe selvatica, recuperato come vigna da Walter Massa, che ha dedicato tutto alla rinascita del Timorasso nei Colli Tortonesi. Il cru di 1,5 ettari, su una terrazza esposta a sud-ovest a circa 280 metri di altezza, ha suolo ricco di calcare e argilla, con viti a piede franco. Walter Massa è il profeta di questo territorio, vero attivista enoico impegnato con i fatti e con le parole, precursore dell’importanza del saper fare ma anche del saper raccontare, e coraggioso outsider quando le Doc non valorizzano il terroir e le sue voci autoctone. Derthona Timorasso Sterpi 2022 è un bianco coriaceo e autentico, che afferma l’identità del vitigno nel corpo e nel tempo, capace in modo innato di magnifica evoluzione: solo fermentazione in acciaio, breve macerazione a freddo e batônnage sulle fecce fini per circa 10 mesi, senza filtrazione o chiarifica. Un Timorasso intenso e verticale, con profilo maturo di frutto tropicale dissetante, agrumi estivi e fiori d’acacia, con cenni fumé ad aprire sugli idrocarburici anni a venire, grazie alla struttura profonda, vibrante e persistente. Un vino emblematico per coloro che, a inizio millennio, nell’indomito e rigoroso progetto di Walter Massa hanno visto rinascere l’amore per l’autoctono, con la missione di restituire al Timorasso una voce potente e territoriale, lontana dalle concessioni fatte al main stream.

(Chiara Giovoni)

